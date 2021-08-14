恒指連升兩周　恒大擬賣資產全周飆10％　升幅反不及呢間國企內房

踏入8月業績期，恒指連續第二周企穩二萬六收市，本周累計輕微再升逾210點。股份板塊當中，升幅最明顯的非內房股莫屬，藍籌升幅榜十大股份中，有四隻皆是內房股，主要受到內地最新賣地政策調整，以及恒大（3333）準備賣資產套現的消息帶動，市傳恒大市值逾700億的物管業務，有望獲萬科（2202）等同業洽購，利好內房自低位回升。

藍籌內房本周累計升幅（巨子製圖）

市升成交縮 動力似不足

恒指自上月底一度跌穿二萬五大關、創九個月低位後，開始低位企穩，連續兩周回升，本周累計再升212點或0.8%。不過，大市成交額逐日縮減，由周二的全周高位1607億元、縮減至周三的1535億、周四的1358億元，周五更只得1015億元，創逾一個月以來最少成交，反映升市動力不足。

中海外本周累升逾13% 更勝恒大

恒指成分股升幅冠軍是內房股中海外（688），全周累計升13.9%，至於另外三間藍籌內房股，本周升幅介乎6.3%-12.3%（詳見附表），跑贏大市。

今次天津市推新土地政策抑制地價，投行花旗認為對內房股是一個令人鼓舞訊號。 （路透）

內房股的升勢，主要受惠兩大因素帶動，一是政策因素，內地的土地拍賣將出現新轉變，首先是天津市宣佈天津將土地延期拍賣，並加入了限價要求，將土地拍賣最高溢價率，由原來不超過50%，降至15%，其後上海等多個城市加入了土拍延期行列，分析認為天津的新政策，將推廣至全國，有助於房企用較低價吸土儲。

內地賣地政策調整 花旗料利好內房

今次天津市推新土地政策抑制地價，投行花旗預期有機會在全國實行，對內房股是一個令人鼓舞訊號。

第二個因素是企業因素，多次傳出債務危機的恒大，計劃出售物業管理及汽車業務等，而且據《彭博》消息指，中央政府要求廣東省政府就恒大債務問題提初步方案，出手拯救恒大；而據《巨子ICON》消息指，恒大物業將出售予由萬科（2202）牽頭的企業，種種傳聞都令市場相信內房板塊的最壞時間已經過去，並支持恒大系炒上，中國恒大本周最多曾急升逾27%，不過本周後期升幅明顯收窄，全周累計僅升10%，升幅不及國企內房中海外及華潤置地。

本周跌幅最大的兩隻科指成分股皆是芯片股(資料圖片)

科指連挫第四周 芯片股高位回吐

雖然本周恒指踏入回穩期，連升第二周，不過科技指數則仍舊未見起色，皆因龍頭股持續受互聯網平台及數據監管打擊，於周五科指更一度下挫最多2.8%，收市報6589點，創兩周新低。本周累計挫107點或1.6%，是連續第四周下跌，四周合共挫逾13%。

本周跌幅最大的兩隻科指成分股皆是芯片股，華虹半導體（1347）及中芯國際（981）全周累計分別挫20.2%及13.1%，下跌原因一來是受到內地官媒批評，指指「缺芯」不是「炒芯」的理由，二來是兩隻股份本來已經處於約5個月高位，近期相繼發業績後，吸引投資者趁高獲利。