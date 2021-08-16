代銷信託產品爆違約　招行︰督促管理方解決利益分配問題

近日，有媒體報導，由招商銀行﹙3968﹚代銷的規模為5億元人民幣的大業信託·君睿 15 號（九通基業）專案集合資金信託計畫出現實質性違約，未向投資者分配2021年第二季度的利息。該信託計畫已於8月14日到期，投資者尚未收到明確的信託利益分配方案。

招商銀行通告表示，已針對上述報導事項進行了調查、核實，並稱該信託計畫的產品發行方及主動管理人為大業信託有限責任公司（簡稱「大業信託」）。該信託計畫信託資金用於向九通基業投資有限公司提供融資5億元人民幣。為擔保九通基業投資有限公司支付義務的履行，華夏幸福基業股份提供了不可撤銷的連帶責任保證擔保。

通告又指，該信託計畫已於2021年8月16日到期。根據大業信託當日出具的《大業信託·君睿 15 號（九通基業）專案集合資金信託計畫臨時公告》，截至本公告日期，大業信託仍未收到融資方應支付的款項，保證人亦未履行保證責任。大業信託依據該信託計畫受益人的投票表決結果，已經代表該信託計畫受益 人加入了華夏幸福基業股份有限公司債委會（簡稱債委會）。依據債委會規程，各債權人的債務化解方案，需等待債委會確定的統一債務化解方案公佈後方能得知。目前債委會尚未公佈債務化解方案。

招商銀行稱，將從維護本公司客戶利益角度出發，督促主動管理方大業信託妥善解決信託利益的分配問題。

招行現報64.9港元，跌0.8%。