萬洲父子恩怨未斷　廢太子再篤灰父親兩宗罪　公司回應稱指控不實

有報道指，被罷免萬洲（0288）執董、副主席等所有職務的「太子爺」萬洪建深夜在社交媒體發帖文砲轟父親萬隆，直指「違規關聯交易」致雙匯（深： 000895）損失逾8億元人民幣，而萬隆更從參與國企改制的鼎暉之中私吞2億美金，巨款至今仍未申報納稅。

2007年，雙彙的國企改制進入尾聲，參與國企改制的鼎暉公司不知何故，私下無償授予萬隆先生5%的雙匯股份，由於雙方無法或不願公開此項交易，於是這5%的股份就直接轉賣給了香港一家公司，而萬隆先生私下獲得了2億美元的對價款項，之後你興奮地將這筆巨款存放在香港DBS銀行。



2007年已經過了15年，這筆巨額收入至今沒有申報，至今沒有納稅，你難道不怕相關部門向你追繳稅款嗎？這種壞事，如果你不怕，恐怕楊摯君的股票不可能在港交所自由交易。（原文節錄）



萬洲稱對萬洪建指控不實

萬洲於今午1時37分發公告，指出已注意到若干媒體報道有關萬洪建對公司的指控。董事會澄清指控不真實且具有誤導性。

公司又指出保留對萬洪建或對指控需負責的人士採取法律行動的權利。

公司又表示，經作出合理查詢後，確認並無知悉導致股價及成交量波動原因。

萬洲國際開市後一直下挫，曾失守6元，最新報6.04元，跌10%；旗下於深圳掛牌的雙匯（深圳﹕000895）最新報25.93元人民幣，挫6.8%。

萬洪建昨發文﹕萬隆「肥美損中」 雙匯造成逾8億人民幣損失

內媒報道指，萬洪建深夜發布了一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》稱，今年2月26日，萬隆攜萬洲國際CFO郭麗軍一起簽發「關於調整美國六分體價格建議」，不理會國內雙匯管理人員的強烈反對，繼續大量進口美國豬肉六分體。

萬洪建深夜發布了一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》稱，今年2月26日，萬隆攜萬洲國際CFO郭麗軍一起簽發「關於調整美國六分體價格建議」，不理會國內雙匯管理人員的強烈反對，繼續大量進口美國豬肉六分體。（中新社）

萬洪建解釋指，2月底進口六分體的市場平均價格只有21,500元，萬隆和郭麗軍卻強行將美國產品進口結算價格從每噸21,000元大幅提高到每噸25,800元，進口量接近10萬噸。這批從美國史密斯出口到中國的豬肉六分體，給中國雙匯造成的損失多達8億人民幣以上。

此外，萬洪建又指，於2007年雙匯的國企改制進入尾聲，參與國企改制的鼎暉公司不知何故，私下無償授予萬隆5%的雙匯股份，由於雙方無法或不願公開此項交易，於是這5%的股份就直接轉賣到香港一家公司，而萬隆私下獲得了2億美元的對價款項。

報道又指，2007年至今已過15年，這筆巨額收入至今仍未申報，至今亦沒有納稅。

萬洲國際（0288）早前宣布萬隆辭任行政總裁（CEO）。（區嘉俊攝）

公司人事「大洗牌」

此前6月17日，萬洲國際董事長萬隆，踢走52歲長子萬洪建出董事局，當時即日罷免其執行董事、副主席、副總裁等職務。萬洲發公告指，免職原因是萬洪建「對公司財物作出不當攻擊行為」，令公司認為他無法履行作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。

早前，萬隆亦宣佈辭任行政總裁（CEO），將留任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席、食品安全委員會主席及風險管理委員會主席。執行董事郭麗軍已獲委任為行政總裁，以繼任萬隆職務。而萬隆次子萬宏偉已獲委任為執行董事兼董事會副主席。

另外，該公司於8月11日發通知指，將在中期業績前公布委任Charles Shane Smith為執行董事，即時生效。