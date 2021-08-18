雅居樂上半年多賺3.2%　中期息維持派50港仙

雅居樂集團（3383）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利52.9億元（人民幣．下同），按年增長3.2%；每股盈利1.363元，中期息派50港仙。

期內，營業額按年增長15.1%，至385.88億元；毛利錄108.49億元，按年跌5.8%。集團指，連同其合營公司及聯營公司以及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目之預售金額合計為753.3億元，按年上升36.7%，預售金額目標完成率達50.2%；在售項目為215個，其中包括20個全新項目。

物業管理及其他（包括環保及商業）收入分別為49.92億元及15.04億元，較去年同期分別上升57.1%及44.5%。物業發展業務收入與多元化業務收入的佔比分別為83.2%及16.8%，其中多元化業務收入的佔比較去年同期上升4.2個百分點。

截至2021年6月30日，集團淨負債比率進一步降低至45.3%。 雅居樂集團（3383）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利52.9億元（人民幣．下同），按年增長3.2%；每股盈利1.363元，中期息派50港仙。

期內，營業額按年增長15.1%，至385.88億元；毛利錄108.49億元，按年跌5.8%。集團指，連同其合營公司及聯營公司以及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目之預售金額合計為753.3億元，按年上升36.7%，預售金額目標完成率達50.2%；在售項目為215個，其中包括20個全新項目。

物業管理及其他（包括環保及商業）收入分別為49.92億元及15.04億元，較去年同期分別上升57.1%及44.5%。物業發展業務收入與多元化業務收入的佔比分別為83.2%及16.8%，其中多元化業務收入的佔比較去年同期上升4.2個百分點。

截至2021年6月30日，集團淨負債比率進一步降低至45.3%。