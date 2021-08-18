軟銀二季度通過出售上市公司股票套現約140億美元

據《新浪財經》報道，根據軟銀集團向美國證券交易委員會（SEC）披露的數據計算，該公司2021年第二季度出售了價值約140億美元的上市公司股票，是一季度的近三倍。該公司加快了對科技初創公司的投資步伐。

軟銀披露了其出售的每家公司股票的數量，但沒有具體透露出售所得。將該公司出售的股票數量乘以這些股票二季度的平均價格，就能得出大致數字。

通過出售其在Facebook、微軟、Alphabet、Salesforce和奈飛的持股，軟銀可能籌集了60多億美元。還有大約40億美元來自出售優步和DoorDash的股票。

軟銀的創始人孫正義暗示新的減持意願是為了給願景基金投資部門加快交易速度提供資金。該公司單上個季度就向私營初創公司投資了150億美元，其中一半資金來自於出售股票所得。

此外，軟銀旗下SB Northstar出售了240萬股PayPal股票，440萬股台積電股票，以及大約36.7萬股亞馬遜股票，套現約23.7億美元。該部門一直在削減其投資組合，「高流動性」證券的持有量從2020年底的220億美元降至2021年6月的136億美元。

軟銀願景基金二季度出售了加州生物技術公司Guardant Health的約560萬股股票，以及中國在線房地產平台貝殼控股的2,340萬股股票，套現近30億美元。