中銀香港：年輕「百萬富翁」理財客戶年增25%

近年「百萬富翁」年輕化，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，中銀香港過去數年加速數碼化轉型，帶動「中銀理財」客戶漸趨年輕化。截至去年底，介乎31歲至45歲的年輕客戶按年上升25%，這群年輕「百萬富翁」有80%是數碼活躍客戶，傾向使用數碼渠道自主理財，故該行提供一系列推出線上互動理財服務模型及產品配套，協助他們實踐財富增值的目標。

中銀香港今次以「Live Next Level」為主題，在以下四方面為客戶帶來更多元化的體驗。

一、數碼投資：新增對話式推薦功能，以大數據分析客戶的理財喜好，並透過人工智能推薦適合的產品。

二、互動理財：透過會議通訊軟件提供「投資在線」和「保險在線」服務。

三、理財資訊：使用串流直播平台「中銀直播間」為客戶提供專業理財資訊及投資策略。

四、生活享受：推出網上Funxury Class，由不同主持分享與生活體驗和活動，當中包括運動、Glamping、Pet spa café等。

此外，客戶現晉身中銀香港的「中銀理財」戶口（綜合理財總值要求為100萬元或以上）可享有最多28,800元的迎新禮遇，當中包括一系列的理財增值獎賞、出糧戶口獎賞、投資產品認購費減免及特優人民幣定期存款禮遇等。