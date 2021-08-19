美聯儲局公布議息會議紀錄︰計劃今年内收水　三大美股指數即下滑

美國聯儲局周三(18日)公布7月議息會議紀錄，聯儲局官員製定了計劃可能在年底前減慢每月購債的步伐。然而央行官員明確指出，減少或縮減購買資產並不是即將加息的前兆。投資者消化聯儲局的最新會議紀錄，美國主要股指下滑，截至香港時間凌晨2時30分，道指下跌約150點或0.4%，標普500指數下跌0.4%，納指跌0.2%。



聯邦公開市場委員會（FOMC）官員7月27日至28日會議投票決定將短期利率維持在接近零的水平，同時也對經濟增長速度表示樂觀。

會議紀錄顯示：「展望未來，大多數參與者指出，如果經濟發展如預期那樣廣泛，他們認為今年開始降低資產購買速度可能是合適的。」並補充指經濟已達到通脹目標，並對就業增長進展「接近滿意」。

不過委員會成員強調，有必要「重申在縮減聯邦基金利率目標區間與最終上調聯邦基金利率目標區間的時機間不存在任何機械性聯繫。」

會上强調縮減資產購買規模並不等於收緊貨幣政策。而一些與會者擔憂高度寬鬆的金融環境或導致系統性風險進一步增加。

在7月27日至28日議息會後聲明表示，經濟已朝可持續通脹2%左右發展，並與充足和包容性就業的雙重目標取得進展，但尚未達到實質上再進一步的標準。從那時起，投資者一直在分析該公開聲明，以尋找有關緊縮的線索——何時開始減少或縮減購買資產，市場預計委員會或主席鮑威爾將在未來一兩個月內宣布，過程可能會在年底前開始。

會議紀錄中的其他重點領域將是美聯儲對經濟的看法，特別是過去幾個月不斷上升的通脹壓力。大多數美聯儲官員認為，幾十年未見的高通脹只是暫時，一旦供應鏈問題得到解決，通脹會消散，隨需求恢復到大流行前的水平。

市場雖預計即將收緊放水，但至少在一年左右仍然不會加息。