Twitter CEO：我正嘗試開採Bitcoin

推特（Twitter）和Square首席執行官傑克·多爾西（Jack Dorsey）8月17日發帖稱，他正在嘗試開採比特幣（Bitcoin）。

中國《新浪財經》報道，在回應另一位用户關於比特幣挖礦的推文時， 多爾西寫道， 「我也在嘗試使用Compass Mining進行挖礦。」他沒有詳細說明。

Compass Mining是一項服務，為不想自己購買和維護採礦設備的「礦工」提供託管、供應和加密貨幣採礦平台的運營。從Compass mining購買採礦硬件的起價為8200美元。根據該公司網站的數據，從歷史上看，Compass礦工每天的利潤約為33美元。

通過挖礦，比特幣投資者可以開始直接了解這個過程，而不僅僅是購買數字貨幣。對於多爾西來說，這並不令人感到意外，因為他過去曾多次在個人和專業上支持比特幣。今年7月，在加密貨幣創新委員會（Crypto Council for Innovation）主辦的「B-Word」會議上，多爾西重申了他對比特幣的熱情，並表示希望它能帶來世界和平。

在今年6月舉行的2021年比特幣大會上，多爾西解釋說，他認為比特幣是防止貨幣貶值和加快跨境資金轉移的一種方式。

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