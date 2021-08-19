中信國際電訊半年利潤升4.3%　派息增一成至5.5仙

撰文：黃捷
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中信國際電訊﹙1883﹚公布截至6月底止中期業績，股東應佔溢利5.34億元，按年上升4.3%。每股盈利14.5仙，中期息按年升10%至5.5仙。

期內，收入47.95億元，按年增長9.38%。

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