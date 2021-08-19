聯通中期多賺逾兩成至近92億元人民幣　首派中期息0.12元人民幣

中國聯通（0762）公布中期業績，集團上半年權益擁有者應佔溢利按年增21.1%至91.7億元（人民幣．下同）。EBITDA為494.9億元，按年增長0.1%；每股基本盈利為0.3元，按年增長21.1%。集團宣布派中期息0.12元，同時計劃提高2021年度全年利潤派息率。

期內，營收1,642億元，按年增長9.2%，其中服務收入1,487億元，按年上升7.5%。

集團上半年資本開支為143億元，自由現金流為364億元，資產負債率為41.9%。

5G套餐用戶達到1.13億戶

集團指，期內移動服務收入按年上升7.3%，至821億元；移動出賬用戶由去年同期流失895萬戶大幅改善至淨增465萬戶，總量到達3.1億戶。移動用戶ARPU按年增8.5%，至44.4元；公司5G套餐用戶達到1.13億戶，5G套餐用 戶滲透率達到36.5%，為同行行業領先。

公司又指，7月5G用戶淨增加774.2萬戶，年內淨增加5,024.2萬戶，5G用戶總數為1.21億戶。整體移動用戶3.1億戶，7月淨增加115.5萬戶，年內淨增加580萬戶。

公司表示，7月固網寬頻用戶淨增加47.7萬戶，年內累增加450.5萬戶至9,060萬戶。

5G基站上半年新開8萬站

集團又指，公司以「低碳」創新經營，上半年公司繼續與中國電信（0728）合作， 新開通5G基站8萬站，雙方累計開通5G基站超46萬站。4G共享規模進一步突破，雙方共享4G基站46萬站，較去年底提升24萬站。通過 4G/5G網絡共建共享，為合作雙方累計節省投資超過千億元人民幣，並為雙方節省可觀的鐵塔使用費、電費和網絡維護費等網絡成本，對實現碳達峰、碳中和目標作出顯著貢獻。

此外，集團將拓展共建共享新模式，與廣電、電力、高鐵、石油等行業開展多維度共建共享合作，發揮投資最大效益。