港股遭內外夾擊未脫困　分析員目前不宜沽貨　反建議待見底時撈貨

港股投資者又再次受傷。科技股一片滿江紅，再度成為觸發大市下挫元凶，今日更曾失守25200點，全日挫550點。其中在周三（18日）已公布第二季業績的騰訊（0700），在季績優於預期下，股價仍要下跌3%，反映出投資者對科技股相當有戒心。市場人士更明言，短期內科技股仍要受壓；加上投資者擔心美國聯儲局逐步收回現行寬鬆貨幣政策措施，在內外夾擊情況下，不排除大市在24400至24700點，跌勢才告喘定。不過分析員亦提醒投資者，現階段並非沽貨時機，反而是準備撈底機會。



今日恒指成份股五大跌幅股份中，美團（3690）及阿里（9988）皆上榜，其中美團是全日跌幅最大的成份股，全日跌幅達7.1%，阿里跌5.5%之餘，更創下在港上市新低，收市報162.1元。騰訊則曾失守420元，創逾一年新低。單計ATM這3隻重磅科技股，已拖累大市合共331點，加上獅王滙豐（0005）亦向下，進一步影響大市表現。

張智威﹕焦點可放入汽車股及醫藥

當然今日股價向下者，非獨為科技股，內需﹑消費，以致內房及資源，均受沽壓，反映投資者信心相當薄弱，先行沽貨離場。

不過亦有個別行業股份成為投資者追捧對象，包括醫藥﹑汽車等仍被看好的行業，信誠董事聯席董事張智威亦指出，投資者可將焦點放在如比亞迪（1211）﹑吉利（0175）及藥明生物（2269）等股份。

可是目前港股仍籠罩一片陰霾，難讓投資者重拾信心。張智威指出，目前既有科技股受壓，同時投資者擔心聯儲局「收水」，在內外夾擊下導致大市下挫。他指出若後市失守25200點，或許要下試24700點才告喘定；又指出今日騰訊股價在季績優於預期情況，股價仍跌逾3%，反問「股價點先會升」。他直言投資者應暫時避開科技股，可是聯儲局若落實「收水」，屆時亦會波及公用股，相關股份亦難產生避險作用。

李慧芬﹕可待見底時入市撈騰訊及友邦

高寶證券執行董事兼分析員李慧芬指出，縱使騰訊業績理想，可是內地監管機構繼續推出監管措施，因此不排除騰訊股價再度向下，若下試370元時，會相當吸引。她又認為若再無其他負面消息，不排除大市在24400至24700點之間見底。如投資者早前仍未將手上持貨沽出，目前不應沽貨，反而可待股市見底時撈入騰訊及友邦（1299）。