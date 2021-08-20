恒指季檢｜信義玻璃、李寧及招行「染藍」 　成份股數目增至60隻

恒指公司公布最新的季度檢討結果，最終恒生指數成份股數目將由58隻增加至60隻。

成份股將加入信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968），同時剔出交通銀行（3328）。

在今季季檢，恒指公司亦調整成份股佔指數內比重，其中滙豐控股（0005）及友邦（1299）的比重，由目前的7.43%及8.56%，降至6.91%及8%，整個金融股比重則由36.79%降至35.96%。

至於股王騰訊（0700）比重，則由6.13%升至8%，阿里（9988）比重由9.31%降至8%，美團（3690）比重由6.15%升至8%。

恒指將加入信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968），同時剔出交通銀行（3328）。

國企指數方面，就加入李寧及京東物流（2618）；同時剔出世茂集團（0813）及安徽海螺水泥（0914）；成份股數目維持50隻。

科指方面，攜程（9961）獲納入，新東方線上科技（1797）則被剔出；成份股數目維持30隻。

所有變動將於2021年 9月6日（星期一）起生效。

姚浩然﹕今次季檢結果不算爆冷

對於今次恒指季檢結果，時富資產管理董事總經理姚浩然指出，若單論市值而言，新經濟股市值當然較大，可是近期相關股份表現較失色，而今次納入的三間公司業績表現較佳，認為納入恒指可以有助穩定指數走勢，若從此邏輯，季檢結果不算「爆冷」。

他進一步指出信義玻璃業績表現不俗，納入恒指將觸發被動資金買入，估值會因此獲提高，可被看好。

在談及今次季檢剔出交行而納入招行，他認為恒指公司或不希望金融股比例太高，所以才會出現「以一換一」而非單單納入招行；又指出從股價走勢而言，招行表現確實較交行理想，認為恒指公司有這樣的安排屬無可厚非。他亦指出其本人是有持有招行。