季檢名單大檢視　恒指公司「反向」派彩益股民？｜鄭昆侖

毫無疑問，近期港股的情況不太理想。由於恒指公司大量納入新經濟股（同時又剔出不少老牌舊經濟股份），因此恒生指數以及國企指數的波動性異常增加。

不管閣下想不想去面對也好，中資科技股應該是迄今為止全球幾乎最差的資產類別之一。其中， 貴為「領跌股」的阿里（9988）更加不值得作考慮。要走貨的話其實早已沽了貨。早在今年3月份市場已發出明顯的警號，只不過港股市場內參與者的水平均不高而他們看不到警號。

上周五傍晚（20日），恒指公司公佈三大指數的檢視結果。某程度而言，根據恒指公司揀股「往績」，如果懂得作出反向思考，等於為本地股民以反向方式指點迷律，情況類似於在農曆七月份（傳統認為的鬼節）最陰的時間做出「菩薩」行為。

尤其自2020年年中以來，可以說遭恒指公司剔出指數的通常有運行。反過來說，被納入指數的股份未必表現理想。自從2月中被恒指公司宣佈納入恒生指數之後，海底撈（6862）的股價隨即見頂向下。最新的股價水平是27港元，而今年2月中當時大約是70至77港元。

恒指公司公布最新的季度檢討結果，最終恒生指數成份股數目將由58隻增加至60隻。成份股將加入信義玻璃（0868）、李寧（2331）及招商銀行（3968），同時剔出交通銀行（3328）。

三大藍籌新貴 各有「瑕疵」

至於今次遭納入恒生指數的包括招行（3968）（上周五收報64.75港元）、李寧（2331）（89.2港元）、信義玻璃（0868）（27.7港元）。其中，李寧同時會被納入國企指數。

正所謂，再鋒利的寶刀也有生銹的一日，更何況人呢。類似的情況可以是，再強的股份也有大跌的一日，問題是何時。如果我們相信恒指公司的「反向」能耐，那麼Timing（時機）可能不遠矣。

以招行為例，貴為中港兩地基金的必買金融股，一定有其賣點，管治水平偏高是主要原因。然而，再強的招行亦未必有能耐免疫於中國銀行業的系统性風險。只要看一看中國平安（2318）的近大半年的情況便不難明白箇中玄機。

又如李寧，上半年業績受惠於新疆棉事件，但熱潮又可以維持多久呢？信義玻璃應該與汽車業行業存在關係，只不過近期全球車廠股價因為產能因素而出現明顯回調。即使是中國汽車市場，7月份的銷售數字按年倒退10至15%左右。

交行、海螺被Out 惟風險低過科技股

反轉來看，遭剔出恒指、國指之後又未必「冇運行」！

今次恒指公司將交行（3328）（上周五收報4.54港元），剔出恒生指數、海螺水泥（0914）（收市報42.25港元），剔出國企指數。

兩股均有一個特性，便是高息。海螺水泥的息率為6厘左右，而交行的息率高於8厘。儘管兩股存在一定的行業週期風險，但對投資者而言風險可能低於科技股。

如果談到近大半年，那麼上海的地運可能優於深圳。海運業的繁華利好上海及相關地區。至於醫相關股份，以上海為基地的復星醫葯（2196）相對上又跑赢，皆因疫苗因素。換句話說，以上海為基地的交行未必會跑輸以深圳為基地的招行。南中國出現大量廠房撤離，內地科技企業遭整治，以上種種亦未必利好深圳。

再看，近18個月遭剔出指數的傳統股份，之後表現似乎不差，例子包括太古A（0019）、中國神華（1088）、中石油（0857）、中聯通（0762）、中電信（0728）等。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖（CFA）｜善恆證券策略師