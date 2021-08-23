DONKI香港區撐起亞洲業務　經營溢利暴增8倍　擬年內在港再開1店

日本大型連鎖雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）近年在港積極擴展，最新在港銷售成績曝光，當中香港區繼續撐起亞洲區業務，可見港人無法「回鄉」之下，DONKI已成最大贏家。

據DONKI母公司Pan Pacific International Holdings（PPIH）上周二（17日）的業績公告，截至今年6月底止全年，經DONKI的亞洲區收入增加逾倍至501.3億日元（約35.4億港元），前一個年度為208.8億日元（約14.8億港元）。

期內，PPIH在亞洲新開8間分店，至總數19間，包括台灣舖、馬來西亞舖；而香港開舖最多，新設5間分店，至總數7間，新加坡亦多添一間分店至總數8間。當中，經營香港區業務的PPIH（HK）去年度的銷售額已佔去亞洲整體業務的57%，經營溢利為26.78億日圓（約1.96億港元）佔比78.5%，按年升7.99倍，另外，期內PPIH（HK）收入增209億日元（折合約14.63億港元）。

PPIH（HK）去年度收入激增14.63億港元。（PPIH業績截圖）

香港擬增1店 兼推廣日本米

集團表示，由於去年度在亞洲大量開店，料本年度亞洲分店的同店銷售按年下跌1.8%。本年度將會於澳門開設首間店舖，並會繼續在已開設的地區增加分店。新加坡會增加4店，台灣會增加1店，馬來西亞及香港增加2間分店，而香港其中一間為已開幕的屯門分店。同時會在香港及新加坡推廣日本米及加入售賣飯糰。