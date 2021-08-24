美股收市｜標指盤中破頂　納指創收市新高　醫療股、能源板塊領漲

美國主要股指周一收高，標普500以及納指分別創下盤中新高。醫療股、能源板塊領漲。中概股普遍見漲，熱門港股預托證券美團升1.184%比本港收市價漲2.25%；騰訊升1.73%對比本港收市漲2.45%；阿里巴巴升1.557%比本港收市價漲2.74%。京東升3.631%比本港收市漲5.45%。



道瓊斯工業平均指數上漲215.63點或0.61% 至35,335.71。標準普爾500指數上漲 0.8%至 4,479.51。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲約1.5%至14,942.65創收市新高。

在FDA 完全批准兩劑輝瑞BioNTech疫苗用於 Covid-19之後，疫苗製造商輝瑞（PFE）股價上漲2.48%；合作夥伴 BioNTech （BNTX上漲9.58%。有消息指將被輝瑞收購的Trillium Therapeutics（TRIL）更飆升184.5% 。另一隻疫苗股Moderna（MRNA）則上漲7.55%。

石油類股普遍收漲，卡隆石油收漲將近9.4%，阿帕契（APA）漲7.59%，西方石油公司（OXY）漲超6.9%，Devon（DVN）能源漲6.07%，追蹤石油類股的ETF XLE漲3.75%。

中概股普漲，華能國際（HNP）狂升17%，創52週新高，不過對比本港收市價跌5.8%；醫藥股百濟神州（BGNE）、再鼎醫藥（ZLAB）分別升9%以及8.2%。騰訊音樂（TME）也有近8%的升幅。不過知識教育類則逆市跌，知乎（ZH）跌8.732%；好未來（TAL）跌7%低見4.77美元；新東方（EDU）跌6%創3年低位1.7美元，對比本港收市價再跌5.3%。