美股破頂騰訊回穩　助港股延續反彈　電力股獲北水追入｜港股部署

港股上日出現技術性反彈，重上25000關，不過反彈動力不足，恒指升幅由最多600點，至收市縮減至不足260點。不過，由於港股技術走勢上現時已經面臨超賣水平，加上隔晚美股破頂，美股ADR續見反彈，同時北水亦重新流入港股，上日吸資4.2億元，相信今日恒指有機會延續反彈並高開，初步阻力看25,500點。股份方面，騰訊（700）三度尋底後開始回穩，走勢值得留意，集團已經連續第三日回購，而且上日獲北水轉沽為買，錄得資金淨流入20.9億元。

恒指上日早市最多曾升逾600點，不過高位明顯見投資者趁機沽貨，收市最終升幅縮減至259點。港股跌至去年11月低位，開始吸引北水回流部署，上日北水轉沽為買，淨流入4.2億元。成分股當中，吸資規模第一位的是騰訊，騰訊上日獲北水淨買入20.9億元。

騰訊連續三日回購，斥資超過2.7億元。（中新社）

騰訊連續三日回購 斥資超過2.7億元

騰訊上日連升第二日，股價經歷7月28日、8月3日及8月20日三度尋底後，開始出現回穩跡象，相信是受惠上周五恒指季檢時，亦調整了恒指成分股比重，其中騰訊在恒指成份股的比重，由6.13%增加至8%。加上，集團收市後，宣布連續第三日回購。公司昨日在場內以最低價432元，最高價443.8元，回購23萬股，涉及金額為1.009億元。騰訊上周四（19日）開始啟動回購，3個交易日合共斥資2.799億元回購65萬股。隔晚港股ADR普遍再升，騰訊ADR撲440關，較港收市價高逾1%。

北水資金青睞中資電力股

另外股份板塊方面，中資電力股是上日明顯錄得北水青睞的，三大電力股全數錄得超過3億元的北水資金買入。當中華潤電力（836）資金流入規模最高，獲北水淨流入5.99億元；華能國際電力（902）及中國電力（2380）分別錄北水淨流入3.29億元及3.15億元。股價上，中國電力及華潤電力分別衝上5至6年高位。

資金泊入電力股，主要受惠於國家補貼政策鼓勵投資新能源項目，加上近期市況急跌，投資者放眼在公用股板塊，促成電力股為跌市避風港。