小米次季業績明出爐　雷軍揚言三年後「世一」　一文睇清大行看法

小米（1810）本周公布中期業績，手機銷售成績及銷售目標成市場焦點，皆因雷軍揚言要三年內成為全球手機份額第一。



小米集團董事長兼行政總裁雷軍，於8月的小米秋季新品發布會上揚言，小米當下的任務是要坐穩全球第二，下一個目標是用三年時間做到全球手機份額第一。

近日，IDC、Strategy Analytics、Counterpoint、Canalys四大機構發布數據，2021年第二季度小米全球手機出貨量首度超越蘋果（Apple），達到17%，按年增長83%，位居全球第二，僅次於全球市場份額19%的三星（Samsung）。

Canalys研究經理Ben Stanton稱，小米正在迅速發展其海外業務，例如在拉丁美洲的出貨量增長300%以上，在非洲增長150%，在西歐增長50%。他更認為小米已經從挑戰者的角色，進化成市場的「老大」（from challenger to incumbent）。

Stanton又指出，小米仍然偏向大眾市場，與三星和蘋果相比，其平均售價分別便宜約40%和75%。因此，小米今年的首要任務是增加其高端產品銷量，例如 Mi 11 Ultra。

華泰證券研究估計，小米在2021年、2022年、2023年智能手機出貨量在1.98億、2.54億、2.75億，故該行相信其3億的目標應該是可以實現的，預計將於2024年超越三星成為全球手機出貨量最高的企業。

華泰：維持「買入」評級 目標價34元

根據彭博數據顯示，綜合多家券商預測，小米第二季收入預測介乎742.58億元（人民幣．下同）至897.82億元；經調整淨利潤預計介乎42.49億至62.83億元，中位數為56.48億元。

華泰發表報告指，小米宣布投入 100 億美元進軍智能電動汽車業務，相信未來幾十年電動汽車業務將成為另一大推動力。該行認為這代表了小米的長期戰略佈局，但認為投資看起來不太可能對公司未來三年的財務業績產生積極影響。

該行預計小米第二季收入為872.6億元，經調整淨利為57.78億元；該行維持「買入」評級及34元目標價，相等於2021年市盈率38.9 倍，以及有約32%的上行潛力。

大和：重申「持有」評級 目標價維持28元

大和發表報告指，預料小米今年第二季收入為849億元，經調整溢利42億元。該行預期第二季手機出貨量錄得5,200萬至5,300萬部，按年增長88%，並將小米全年的出貨量預測，從1.98億部上調至2億部。大和重申小米「持有」評級，目標價維持28元。

招銀國際則表示，對小米在中國線下渠道和歐洲運營商渠道的擴張路線圖保持樂觀，分別將未來三年小米智能手機出貨量上調至 2.01億、2.42億、2.83億，。分別按年上升37%、21%、17%。該行預料第二季小米收入錄得887億元，按年增長66%；經調整淨利為61億元，按年增長81%。該行重申「買入」評級，目標價為38.44元，相當於2022年預測市盈率30倍。