安踏上半年多賺1.3倍　中期息派60仙　降每手買賣單位入場費大減

安踏（2020）公布中期業績，截至6月底止，上半年股東應佔溢利為38.4億元（人民幣．下同），按年大增131.6%；每股盈利142.77分，中期息每股派60港仙，按年多派1.85倍。

期內，安踏體育收入錄得228.12億元，按年增長55.5%；其中安踏品牌錄得105.78億元，按年增56.1%；FILA錄108.27億元，按年增51.4%；其他品牌合共錄得14.07億元，按年大增90.1%。撇除分佔合營公司虧損影響，上半年安踏純利錄得41.86億元，按年增長76.1%。

集團整體毛利率為63.2%，按年急增6.4個百分點；當中安踏品牌的毛利率升幅顯著，達52.8%，按年增11.2個百分點。

截至今年上半年，安踏於中國大陸及海外國家之安踏店（包括安踏兒童獨立店）數目共9,788家；於中國大陸、香港、澳門和新加坡之FILA店數目共1,979家；於中國大陸和香港之KOLON SPORT店數目共151家；於中國大陸及香港之DESCENTE店數目共178家。

董事會亦宣布，於聯交所買賣股份之每手買賣單位，將由 1,000 股股份更改為 200 股股份，自2021年10月4日（星期一）上午9時正起生效。董事會預期，減少每手買賣單位將降低投資者購買股份之門檻，從而促進股份買賣及提升股份之流通性，促使公司吸引更多投資者，因而擴大公司之股東基礎。

以周一（23日）收市價每股 170.1 元計算，每手買賣單位之股份市值於更改每手買賣單位前為 170,100 元，於更改每手買賣單位後將為 34,020 元。