中國米芝蓮｜美團「2022黑珍珠」入圍餐廳名單　香港大班樓有份

美團公布「2022黑珍珠餐廳指南」入圍餐廳名單公佈，來自全球26個城市，共736家餐廳入圍。

被視作與米芝蓮指南較量的中國「黑珍珠餐廳指南」，自2018年上線以來，一直致力完善評審體系。今年，黑珍珠優化了理事會架構，增設榮譽理事，同時面向全社會公開招募評委，升級評審系統確保評選全程線上化，全面保障評審體系公平公正。

新一線城市入圍佔比超兩成 最低人均不足百元

今次是第五年度的「黑珍珠餐廳指南」評選，此次入圍的736家餐廳覆蓋了北京、上海、廣州、深圳、成都等國內22城與曼谷、新加坡、巴黎與紐約海外4城。由於因疫情原因，東京今年暫停發布。

從城市來看，上海、北京、廣州、深圳等一線城市仍是入圍餐廳數量前列的主流城市，其中上海入圍餐廳數量最多，達195家，北京入圍餐廳數量也達113家。值得注意的是，成都、杭州、南京、西安、重慶等新一線城市入圍餐廳數量連續增長，今年入圍餐廳達164家，佔比超兩成。從價格上看，本次入圍「2022黑珍珠」的冶春茶社，也是「2021黑珍珠」上榜餐廳，人均不足百元。

據悉，黑珍珠堅決抵制「以貴為美、獵奇心理、鋪張浪費」這三個誤區：首先，黑珍珠並非「以貴為美」，而是選取對消費者有更好體驗的餐廳；其次，黑珍珠對一切以獵奇為賣點的行為保持高度警惕，堅決抵制「野味」；最後，黑珍珠不鼓勵鋪張浪費。

理事會增設榮譽理事 公開招募評委

黑珍珠評委會由資深饕客、美食研究者、烹飪專家和美食文化傳播者組成。

從今年起，「2022黑珍珠」對評審體系進行全面升級。評委方面，今年，黑珍珠開始面向全社會試點公開招募評委，在本次黑珍珠評委會陣容中，資深饕客的比例提升至75%。不同類型的評委帶有不同的視角，探訪一家餐廳也會從更多角度考量，避免了維度的單一，進一步提升了黑珍珠榜單的專業性與可信性。

理事方面，黑珍珠優化了理事會架構，將理事會分為「理事」與「榮譽理事」兩大類。在評審期，理事擁有評審權，可以對入圍餐廳與上榜餐廳進行投票與表決。而榮譽理事不再參與評審，但可對黑珍珠榜單的評選給出意見與建議。新設置的榮譽理事進一步提升了黑珍珠的多元化，為評選提供了更廣闊視角與維度參考。

作為黑珍珠評審委員會的重要組成部分，黑珍珠理事會中的大部分理事都是各自菜系領域的領軍人物。新加入黑珍珠理事的西餐烹飪大師侯德成被稱為「中國西餐教父」，是現任中國烹飪協會世界廚師聯合會青年委員會副主席、世界廚師聯合會裁判。侯德成的加入，進一步提升了黑珍珠在西餐領域的專業性。

頒布誠信合作規範 違法違規餐廳禁榜兩年

為嚴格保障榜單公正性原則，美團最新頒布了《黑珍珠餐廳指南及評委誠信合作規範》，一旦發現餐廳有違法違規的行為，將被取消本年度成績，並被禁榜兩年。餐廳與評委還可以對違法違規行為進行監督舉報。

美團還針對「2022黑珍珠」評審系統進行最新技術迭代與升級。後續，從餐廳提名、提交、推薦再到投票評選，整個流程將在線上進行，有效避開人為調整路徑，全程確保榜單相關數據可以被監督與核查，進一步保障榜單公平公正。

「公平公正的評審體係是黑珍珠餐廳指南的基石。」美團副總裁張川表示，「黑珍珠為美食愛好者與廣大消費者提供一份更加權威公正的專業美食指南，我們將對評審體系持續優化，繼續『有投入、有愛、有耐心』的去做一份百年榜單，希望這顆「黑珍珠」可以閃耀世界，讓中國人和全世界都從美食中感受中華文化之美，感受這份傳承五千年的文化自信。」

香港今年共有58家餐廳入圍「2022黑珍珠」，其中包括多次入選亞洲BEST 50餐廳的低調粵菜餐廳「大班樓」。大班樓創始人之一的葉一南是香港著名美食雜誌《飲食男女》的專欄作家，另一創始人鄧天曾坐擁30家餐飲企業，如今專注在這一家餐廳。餐廳並非傳統的粵菜館，菜單不見古法菜或流行菜，更沒有燕鮑翅這樣的矜貴食材，而是用大家熟悉卻極具品質的食材，以自製的醬料去調味，用現代烹飪的理念提升傳統烹飪方法，呈現精準且平衡的味道，是粵菜至高的「和味」。