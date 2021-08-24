碧桂園：有信心將逐步改善毛利水平　2023年達標「三條紅線」

碧桂園（2007）今年上半年歸屬於公司股東應佔利潤錄得149.96億元（人民幣，下同），按年增長6.1%；剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響，核心純利錄152.2億元，按年增長4.2%；毛利約為462.8億元。碧桂園管理層指出，公司穩健財務管理和精準投資拿地等，有信心實現年初設定的全年10%以上增長目標，並在2023年中期之前達到「三道紅線」全部達標。

對於碧桂園中期毛利率持續下降，常務副總裁程光煜指出，公司銷售毛利水平經歷去年低位後，隨著項目質量大幅提升，今年已經到了上升通道，但要反映到收入端還要一年多的時間，料收入端毛利率在明年年中或年底的時候才會見底。在2020年和2021年獲取的項目的銷售毛利水平約20%至25%，有信心將逐步改善銷售端和收入端的毛利水平。

「三道紅線」方面，目前碧桂園仍有一條「剔除預收款後的資產負債率」踩線，總裁及執行董事莫斌表示，內地針對房企的財務指標設目的是維持房地產市場健康發展，目標在2023年中期之前把剔除預收樓款的資產負債率降到70%以內，從而達到「三道紅線」全部達標。

莫斌又指，目前對建築機械人和農業業務投入不超過60億元，新業務的建築機械人已在106個區域進行項目試點，預計年底將少部分批量生產機械人，預計明年建築機械人將實現盈利。