海外頭部基金次季大舉增持港股　騰訊阿里美團藥明平保受青睞

今年以來，港股市場調整幅度較大，截至8月24日，恒生指數累計跌幅近5.52%，恒生中國企業指數跌15.27%，恒生科技指數跌超20%。但從20家海外頭部基金二季度持倉情況看，多數海外機構藉機增配港股，呈現「越跌越買」的態勢。

《上海證券報》8月25日報道，近期，海外基金二季度持倉數據基本披露完畢。對持有中國股票的20家海外頭部基金前20大重倉股進行分析後，中信證券發現，二季度海外頭部基金對中國股票持股按月提升0.1%至6214億美元，其中港股持倉按月提升較大，持股金額增長438.4億美元，達3916億美元。

其中，騰訊、阿里巴巴、美團、藥明生物、中國平安成為上述海外基金持倉市值前五的股票。騰訊獲19家海外基金持有，二季度持倉金額達1164.9億美元，阿里巴巴、美團、藥明生物、中國平安二季度被海外基金持倉的金額分別達528.2億美元、406.6億美元、280.1億美元、271.5億美元。

此外，受海外基金青睞的港股還有招商銀行、李寧、交通銀行、建設銀行、工商銀行、新奧能源、比亞迪股份等。值得注意的是，銀行板塊在二季度普遍被海外基金減持，剔除股價影響因素後，招商銀行、交通銀行、建設銀行、工商銀行的實際減配金額分別為11.3億美元、6.9億美元、2.5億美元、3.3億美元。李寧、比亞迪股份等受海外基金青睞，剔除股價影響因素後，二季度實際增配金額達25.7億美元、34.7億美元。

隨着港股市場進行深度調整，看好港股機會的投資者日益增多。中金策略認為，從短期看，由於近期過度拋售，估值定價明顯具有吸引力的板塊將出現逢低買進機會，投資者有望從中受益。科技板塊部分龍頭個股估值已降至歷史區間底部。

此外，從持倉操作看，二季度海外基金對網路龍頭公司的態度明顯分化。整體來看，拼多多、京東、百度遭海外基金減配，阿里巴巴、美團、騰訊等受青睞。據中信證券統計，剔除股價影響因素後，20家海外頭部基金增持騰訊、阿里巴巴、美團的金額分別達30.4億美元、139.8億美元、142.2億美元；拼多多、京東、百度被減持的金額分別為14.5億美元、17.9億美元、37.5億美元。

就中概股而言，海外基金在操作上也有較大分化。以網路娛樂板塊的嗶哩嗶哩為例，其獲摩根大通增持，但被凱思博、SOROS FUND減持。