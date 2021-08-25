美股再破頂　熱門中概股收盤普漲　拼多多大升22%

周二美股收高，納指與標普500指數創歷史新高。納指史上首次站上15000點關口。截至收盤，道指漲30.55點，或0.09%，報35366.26點；納指漲77.15點，或0.52%，報15019.80點；標普500指數漲6.70點，或0.15%，報4486.23點。

熱門中概股收盤普遍上揚，拼多多大漲超22%，此前公布的財報顯示二季度營收230.5億元人民幣，按年增長89%，月活用户數達7.385億；京東漲超14%，此前公布的財報超出市場預期，並獲ARK基金出手增持。

教育股強勁反彈，新東方漲超26%，51Talk漲近26%，高途漲超19%，掌門教育漲超18%，好未來漲超16%，一起教育漲超15%，網易有道漲近14%。

新能源汽車股中，圖森未來漲近19%，理想汽車漲超4%，蔚來汽車、小鵬汽車漲超2%。

其他熱門中概股中，1藥網漲超30%，三騰科技漲超27%，拼多多漲超22%，貝殼、趣活漲近16%，京東漲超14%，知乎、騰訊音樂漲近13%，怪獸充電、聯代科技、雲米科技漲超12%，嗶哩嗶哩、歡聚集團漲近12%，世紀互聯漲超11%，唯品會漲超10%，虎牙漲超10%，老虎證券漲近10%。

騰訊ADR、金山雲、鬥魚漲超9%，網易漲近9%，百度、愛藝奇、樂居、趣頭條漲超8%，叮咚買菜、鳳凰新媒體漲超7%，微博、霧芯科技漲超6%，攜程漲近5%，微美全息漲超3%，中網載線漲近3%，萬物新生漲超2%，36氪漲近2%，搜狗漲超1%。玖富跌超7%，比特數字、中環球船務跌近5%，蘭亭集勢跌超2%。