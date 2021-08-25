安踏績後曾插逾8%　暫為表現最差藍籌　一文睇清大行最新觀點

安踏體育（2020）截至6月底止，上半年股東應佔溢利為38.4億元（人民幣．下同），按年大增131.6%。股價績後一度插逾8%，中午收市報161.7元，跌5.55%，成交額18.8億元，暫為表現最差藍籌。

多間大行發表研究報告指，看好安踏未來發展，Fila及高端戶外品牌維持強勁增長，惟花旗認為，隨著李寧將會在9月6日晉身成恒指成份股，估計部份投資者會進行「換馬」。

瑞信引述安踏公司管理層指第三季至今所有趨勢均低於增長預期，重申對行業短期謹慎看法，整體經營溢利率同比增1.3個百分點，主因Fila毛利率強勁，但部份受安踏品牌毛利率收窄所抵銷，而公司也首次公佈其他品牌之經營溢利率為約20%，維持對安踏「跑贏大市」評級，目標價213元。

摩根大通指出，在長期協同效應下，安踏旗下其他品牌預計有強勁增長的潛力，上調其2021-23年預測盈利1%至4%。報告稱，公司維持安踏品牌及Fila今年銷售逾20%及30%的增長目標，加上該行看好管理層的執行能力，相信在行業疲軟之際，安踏可受惠市場整合。該行上調對安踏目標價由200元至204元，維持「增持」評級。

花旗：部份投資者會「換馬」至李寧

花旗認為，安踏上半年純利高於原先指引7%，但公司上半年EBIT增長僅64%，大幅跑輸同業李寧（2331）同期EBIT增長1.8倍，隨著李寧將會在9月6日晉身成恒指成份股，估計部份投資者會進行「換馬」，維持對安踏「沽售」評級。

滙豐環球研究發表報告指，安踏體育年上半年業績強勁，相信反映其2021至2025年的五年計劃初見成功，同時Fila及高端戶外品牌維持強勁增長，重申「買入」評級，目標價由194.2元升至198.6元。