全球安全城市最新名單出爐！　香港躍升至第8　美人魚之鄉奪冠

一個城市的安全性取決於甚麼？經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）日前公布《2021年全球城市安全指數報告》（Safe Cities Index），香港以78.6分排第8位，比2019年第20名急升。



該報告統計全球5大州中的60個城市，並且依據5大類包括以「個人安全」、「環境安全」、「網絡安全」、「公共衛生」、「基礎建設」來判斷比較。今年還首次加入「生態環境安全」指標，該指標反映疫情期間可持續發展課題，以及應對氣候措施日益增加的重要性。

報告指出，丹麥首都哥本哈根以82.4分取勝，超越上一次報告排名首位的東京和第2位的新加坡等城市。第2名為加拿大多倫多有82.2分，第3則是新加坡80.7分，第4至第10分別為澳洲雪梨80.1分、日本東京80.0分、荷蘭阿姆斯特丹79.3分、紐西蘭威靈頓79.0分、香港78.6分、澳洲墨爾本78.6芬和瑞典斯德哥爾摩78.0分。

根據報告，香港以78.6分得到第8名，其中在基建安全方面的表現最好，得到93.4分排第一；衞生安全有84分，排名第3；環境安全則有74.8分，排第27；數碼安全方面有70.1分，個人安全方面70.4分，兩方面均只排第21。