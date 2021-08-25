Foodpanda：最多人購安全套驗孕棒區份為尖沙咀　高第二位達兩倍

Foodpanda表示，去年六月推出的網上超市「pandamart」，目前已增至17間，提供超逾6,000款生活用品的即時送遞服務。

公司指，據統計，過去「pandamart」以酒類及肉類產品尤其受歡迎，平均每10分鐘售出的酒類產品，可填滿1個浴缸（以每個200L計）；而平均一個月出售的雞肉腸，以每條10cm計算，若然全部垂直疊高，相當於香港最高山峰大帽山的高度。

另外安全套及驗孕棒等「家庭計劃用品」的銷量，以尖沙咀區稱冠，顯示該區需求最為殷切，比銷量第二高的地區中環多逾2倍。至於pandamart售出的的零食紫菜的數量，以每片63平方厘米計算，平均每半日已經足夠覆蓋尖沙咀碼頭的巨型戶外廣告牌。

Foodpanda指，現時「pandamart」最快10分鐘可送遞，並已向九成市民提供服務，平均每日由下午五時開始，銷量會達至高峰，並持續至深夜，反映用戶傾向於放工後使用網購。除了上述的產品以外，紙巾、樽裝水、新鮮蔬菜、薯片、零食及口罩等銷量亦較為暢銷。

公司指，為感謝顧客的支持，已推出限時優惠，由現時起至9月30日，於pandamart購物滿150元並輸入優惠碼「10MINS」，即可享多項優惠。