本港資管市場大+回調幅度夠　中原資產：建長倉好時機已到

香港資產管理市場龐大，去年達35萬億港元，增長20%。有見及此，中原資產管理將於9月份成立中原首隻自家管理、以長倉為主的非認可基金產品，目標投資全球具可觀增長前景的公司的股票，對象為專業投資者及機構性投資者。

中原資產管理預計，今年香港資產管理規模料可突破38萬億元，其中四成為香港投資者，約一成為中國投資者，故認為現時合適推出這產品。

中原資產管理聯席投資總監洪龍荃表示，這新推出的長期投資新世代增長股未來聚焦三大板塊，包括大醫療、新經濟、大消費，目標投資在全球企業，並集中在15隻股票之中，圖以賺取更佳回報。

歷次回調後股票回報見吸引

中原資產管理聯席投資總監簡志健表示，中原博立表現和資產規模增長不錯，扣除所有費用後，自2017年7月年均複合增長達20%，至今年第二季擁有客戶500個，資產管理規模達1億美元。

恒指上半年升5.9%，恒生科指跌3.2%，旗下基金在今年上半年有10至20%回報。簡志健表示，下半年投資市場關注新冠肺炎病毒變種下疫情的受控程度，而通脹情況未見升溫，料美聯儲局延遲減慢放水的步伐。他又指，投資者同時要留意美匯走向，現時美匯升至93水平以上，新興市場同步受壓，故要觀察外資流去新興市場的情況。

簡志健提到，回顧過去廿年，MSCI中國指數經歷17次明顯回調，例如2015年高位回調42%，跌浪歷時7個月，2018年高位回調32%，跌浪歷時9個月，今年自2月高位回調33%，而平均每次回調幅度為跌25%，但其後1年、3年、5年後回報分別達38%、72%和119%，故此，認為回調至現水平是建倉好時機。

施永青表示，中國推出監管措施、管理金融風險等政策，為的要突顯中方模式與西方的差異，而社會主義成分增多，中國會考慮人民利益多於資本家的利益。（張浩維攝）

施永青：政策出台為突顯中美模式差異

中原集團創辦人及主席施永青表示，過去中原集團一直予人的印象是做地產行業，現撈過界做證券金融，因市場機遇龐大，增加資產管理模規為中原資產管理發展方向。

他又評論現時中國「共同富裕」政策，中國日後因社會進步而分到資源的人會增加，不過，「搵錢容易，保錢難」。隨着美、日、歐多地不斷量寬，令購買力不斷下跌，但同時現時股市市盈率高企、股息率又低，加上債息低企，入市風險極大，故要好好管理資產。「中美角力對投資市場影響大，中國就監管措施、管理金融風險等政策，為的要突顯中方模式與西方的差異，而社會主義成分增多，中國會考慮人民利益多於資本家的利益。」