數碼港：金融科技概念驗證測試資助計劃　已批93宗申請涉千萬元

數碼港公布，由財庫局委託推出的「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃在6月底完成第二階段申請，兩階段合共接獲逾160宗有效申請。數碼港經諮詢一個由跨界別成員組成的顧問委員會的意見後，共批出93宗申請，涉及1,000萬元資助。

數碼港指，獲批項目涵蓋財富管理科技、監管科技、保險科技、支付系統等範疇，其中有14個項目涉及跨金融界別及粵港澳大灣區及東盟等地區的跨境應用等範疇。

財庫局局長許正宇表示，疫情加快金融業界數碼轉型，樂見到「拍住上」計劃促成不同類型的金融機構，包括銀行、儲值支付工具持牌人、證券及資產管理公司，以及保險公司，與金融科技企業（特別是初創公司）合作，共同嘗試及推展各項創新而可行的金融科技應用方案。

財經事務及庫務局局長許正宇相信透過「拍住上」計劃嘗試及推展的創新意念及產品，能為金融業界帶來新的機遇，並推動本港金融科技創新。（數碼港提供）

數碼港行政總裁任景信表示，作為香港金融科技大本營，數碼港感謝獲財經事務及庫務局委託推出「拍住上」計劃，不單推動金融行業採納新科技，更提供誘因鼓勵金融機構與金融科技界合作，將創新理念應用在實際的金融環境。

「拍住上」計劃旨在推動金融機構與金融科技企業，包括初創企業合作，就創新金融服務產品進行概念驗證測試（Proof-of-concept）。每個獲批項目獲10萬元資助，而涉及跨金融界別或跨境應用等更複雜及廣泛應用領域的測試項目則獲15萬元資助。