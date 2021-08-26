信置全年純利增逾四倍　基礎溢利103億升逾倍　連特別息派69港仙

信和置業（0083）宣布，截至六月底，全年純利大增471%，至96.46億元；若撇除投資物業公平值變動影響後，基礎溢利為103.15億元，按年升126.3%，派末期股息每股41仙，連特別息28仙，全年派息共83仙。

期內收入按年增317%至245億元，當中物業銷售為204億元，按年大增7.6倍，主要由於位於觀塘的凱滙之住宅單位銷售收入入賬；而出售本財政年度完成之其他項目的住宅單位，包括位於長沙灣的一號九龍道、西貢的 133 Portofino 及中國漳州的信和•御龍天下第三期，亦對物業銷售收入增長有貢獻。

今年推中環、黃竹坑等項目

另外，未入賬之合約銷售總額逾135億元，當中約90億元將在2021╱2022財政年度入賬，又指擁有可觀的土地儲備規模，可供未來五年發展。

集團預計，於2021╱2022財政年度將有多個新項目推售，包括位於中環卑利街的住宅項目，以及三個港鐵站上蓋住宅項目，包括位於黃竹坑的港島南岸「揚海」、錦上路站第一期物業發展項目及日出康城第11期物業發展項。

受疫情影響，租金收入按年跌9.8%，主要由於出租率下降、續租租金負增長及向部分租戶提供租金寬減，然而，集團總租金收益跌幅在本財政年度的下半年收窄，由上半年下降12.5%，收窄至下半年下跌6.8%；至於內地租金收益上升4.6%，佔集團總租金收益7.5%。