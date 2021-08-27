太興陳永安︰續走多品牌策略　敏華冰廳、亞參雞飯年底前「北上」

太興集團（6811）今日發表截至6月底止中期業績，純利錄得3,344.1萬元，按年上升2.98倍，每股盈利3.34仙，派每股2.5仙中期息；毛利及毛利率分別上升11億元71.8%。

太興旗下餐廳品牌「敏華冰廳」於期内收益獲得63.4%的增長，另一品牌「亞參雞飯」更獲近9倍的強勁增長，集團指「亞參雞飯」的收益飆升是由於菜單選擇較簡單以及廚房所需人力較少。主席兼執行董事陳永安表示，集團將繼續採用多品牌策略擴展中港兩地餐廳網絡，把業務重心集中於「敏華冰廳」以及將「亞參雞飯」於年底前引入中國内地市場。

「亞參雞飯」於2021年上半年獲近9倍強勁增長。

政府因應疫情控制得宜，近月放寬了對餐廳場所的防疫措施。惟太興表示堂食銷售尚未恢復至正常水平，因此會繼續積極推展外賣及外送服務。期内，外賣食品佔餐廳收益於餐廳營運總收益佔比約28%，抵銷堂食盈利跌幅。

香港、澳門及台灣於期内錄得11.8億元的收益，增長3.7%；至於集團在中國内地營運方面，集團表示5月下旬於廣東省爆發的另一波疫情對業務造成挑戰，惟期内中國内地亦錄得近一倍上升至3.56億元。

5,000元消費券推出近1個月，太興表示市民反應熱烈，旗下餐廳的人流及收益均有上升。集團表示稍後將會推出跨品牌聯乘特別營銷活動，吸納更廣消費群。