美團業績前瞻｜次季經調整料轉蝕40億人民幣　一文睇清大行關注點

美團（3690）周一（30日）公布次季及中期業績，市場預期第二季將延續首季錄得經調整虧損，並重點關注新業務增長、騎手社會保險的成本增加，以及到店、酒店及旅遊業務增長疲軟等。

經調整虧損中位數40.43億人幣

根據彭博綜合多家券商數據顯示，第二季美團收入中位數錄423.57億元﹙人民幣，下同﹚，較第一季增長14.4%；非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損淨額中位數為40.43億元，去年同期錄得經調整溢利27.18億元。

連同第一季，美團上半年預計錄得經調整虧損79.35億元。

受累於美團的社區團購GMV預期下降，使社區團購估值下降，故摩通對美團的目標價由400港元削至300港元。（中新社）

社保開支料增25億

摩根大通發表報告表示，該行認為在監管收緊方面，美團已經在一眾大型互聯網之中領先，市場開始討論鬥關潛在反壟斷的財務影響、美團增加其騎手的社會保險福利，以及社區團購（CGP）業務放緩等問題。

其中，今年7月，內地監管部門聯同中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，要求外賣平台與第三方合作單位建立勞動關係的外賣員參加社會保險。

由於去年美團系內共有950萬位騎手，有估計指相關開支將達51億元（人民幣．下同）至100億元，變相有可能使美團季度的社保開支增加高達25億元。由於社保開支並非一次性開支，而是持續的結構性成本，令市場憂慮美團虧轉盈的步伐減慢。

摩通︰留意社團展望

摩通報告認為，即使美團無法維持過去強勁的用戶增長，但即將會在監管的問題上看到進展，即使是負面的影響，但可視作消除不確定性。由於社區團購的GMV預期下降，加上基於社區團購使估值下降，故目標價由400港元削至300港元，維持「增持」評級。

該行預計，今年第二季收入按季增長13%，與市場預期相若；估計次季經調整虧損為44億。摩通下調美團2021年及2022年的收入預測，分別削減1%及3%；但同時分別上調純利預測13%及20%，主要基於社區團購減慢擴展。

摩通建議投資者留意管理層對於下半年社區團購的展望，以及有關騎手的社會保險福利。

中國政府收緊外賣平台對騎手的權益保障，市場預計美團的社會保險成本增加。（資料圖片）

瑞信：保障騎手權益使成本上漲

至於瑞信發表報告表示，預計美團第二季收入按年增長74%，至430億元，略高於彭博預測中位數；經調整淨虧損料錄37億元，低於彭博平均預測。

按業務劃分，瑞信估計美團第二季外賣業務受訂單量提升所帶動，收入有望按年增長六成；至於到店及酒店旅遊業務收入預計上升88%，經調整經營溢利達34億元。可是，新業務虧損卻預期擴大，料錄98億元，當中70億元屬美團優選。

同樣地，瑞信認為中國政府提出要保障外賣騎手的福利和權益，令美團的成本上漲。加上國內部分地區再度爆發疫情，美團優選增長較慢，而集團要持續投資網約車，故此該行對下半年前景取態審慎。瑞信維持「跑贏大市」評級，惟下調目標價至313元。

摩根士丹利預計美團次季Non-IFRS經調整虧損淨額預期較首季擴大，主要受累於社區團購的投資，以及其他零售相關新業務。（資料圖片）

大摩：次季外賣業務可受惠季節性因素

摩根士丹利上月發表的報告預測，美團今年上半年Non-IFRS經調整虧損淨額86.33億元，高於彭博平均市場預測。該行料Non-IFRS經調整EBITDA為59.45億元，淨虧損107億元。

該行指出，次季Non-IFRS經調整虧損淨額預期較首季擴大，主要受累於社區團購的投資，以及其他零售相關新業務，尤其是冷凍鏈基建投資。大摩認為，次季外賣業務可受惠於季節性因素，經調整經營溢利率料按季改善3.8個百分點至9.2%。

大摩維持「增持」評級，目標價不變，維持360元。