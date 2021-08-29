阿富汗將陷擠提危機？銀行再次關閉　喀布爾現金短缺

阿富汗當地時間8月28日晚，除機場周邊外，喀布爾市區的局勢總體平穩。街道上車流稀少，大多數商店提前關門。



阿富汗局勢：圖為8月28日，阿富汗民眾在喀布爾的Kabul Bank外排隊數小時輪候提款。（AP）

中國央視報道，8月28日晚間，喀布爾的部分道路燈火通明，但車流稀少，很少看到行人路過；部分店鋪、路邊攤雖然仍在營業，但是並沒有客人，還有些店鋪早早關了門。

有阿富汗喀布爾居民表示，目前店鋪在晚上10點就關門了，不過由於擔心可能會有突發情況，部分店鋪會營業到凌晨一點。

還阿富汗喀布爾居民指，「病人需要吃藥，但我在買藥的時候發現藥店關門了。」

除喀布爾機場以外，喀布爾市區的局勢總體平穩。愈來愈多的市民暫時放下了安全方面的擔憂，轉而關注經濟問題。由於阿富汗貨幣阿富汗尼大幅貶值，食品價格迅速上漲，民眾生活遇到困難。

阿富汗局勢：圖為8月28日路透社從社交媒體上的流傳的影片擷圖，可見民眾在喀布爾Central Kabul Bank附近示威。（Reuters）

示威者抗議銀行關閉

在阿富汗，周四和周五是雙休日，周六則是一周第一個工作日。28日周六當天，一些喀布爾市民到一家關閉多日的銀行外抗議，要求銀行儘快開門營業。

儘管塔利班日前承諾會正常開放銀行，但喀布爾多家銀行28日依然關門歇業，很多人開始擔心未來一段時間內無法維持收支平衡。當天，不少市民聚集在銀行外抗議，還有些民眾上街遊行。

阿富汗局勢：圖為8月28，大批民眾等在喀布爾的Kabul Bank門外。他們都想進行提款。（AP）

公務員無法支薪已十天

阿富汗政府僱員阿卜杜拉說：「我在這裏等薪水已經快10天了，我是政府的僱員。我家裏有一個病人，大家各有各的難題，這裏的很多人都面臨一些問題。我們已經等了十天了，工資卻取不出來。」

據半島電視台28日報道，在塔利班進入喀布爾後，喀布爾開始出現現金短缺問題。儘管一些銀行幾天前重新開放，但實施了嚴格的取款限額；而在28日，大部分銀行再次關閉，導致很多人無法提取現金，並引發了市民的焦慮。

阿富汗局勢：圖為8月25日，一批民眾等在喀布爾的Kabul Bank門外。（AP）

阿富汗喀布爾市民納扎里說，「從某種程度上說，我們很感激現在良好的安全狀況，但每個人都知道，有時候財務問題比安全問題更可怕。如果現在這種情況繼續下去，政府員工拿不到工資，商人取不到錢做生意，結果是非常可怕的。」

據報道，除了銀行，喀布爾辦理護照的辦公機構、航空公司和旅行社也都處於關閉狀態。