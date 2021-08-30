美國預告減買債　港美股市同歷回調　尚有一劫在年底？｜財經評論

美國聯儲局主席鮑威爾預告今年開始縮減買債規模可能是合適的。在美國「收水」的情況下，美股、港股兩地市場對預告「收水」的反應較為敏感，股市回調幅度亦較大。

美國聯儲局主席鮑威爾在上周五（8月27日）Jackson Hole央行年會講話，表示如果經濟發展如預期，今年開始縮減買債規模可能是合適的。不過，縮減買債規模並不等於直接發出何時開始加息的信號，言論立場偏鴿。

聯儲局現時每月購買800億美元國債和400億美元按揭抵押債，資產負債表已膨脹至超過8.3萬億美元。美聯儲縮減買債的時間表大致可分為三個階段：討論縮減、 縮減、縮減結束到首次加息。以上一輪縮表時間進度作為參考，這三個階段從2013年5月到2015年12月分別用了7個月、10個 月和14個月。

道指每次回調近6% 回調後可買入直至正式減債行動

參考2013年討論縮減買債的過程，當時聯儲局資產負債表約為3.3萬億美元。在2013年5月中，時任聯儲局主席伯南克首次公開談及減少買債計劃（tapering），6月中時又給予退出量寬時間表及目標，並在12月宣布將減少購債，次月開始實施，並在每次政策會議上將購債規模削減100億美元，美國國債和抵押貸款債券平均分配，又在2014年10月結束量寬，而在2015年12月才加息。

在2013當年由公布減少買債至真正開始減少買債的七個月，美股道指在5至6月、8月底、9月底出現比較明顯的回調，回調幅度分別為為6.4%、5.7%及6.3%，其後便重拾升勢至12月。

標普500指數同樣出現回調，不過幅度較細，回調幅度為7.5%、4.8%及4.8%，但其後再走高。而美國12月開始減少買債，美股同樣在12月底見頂後便回落，跌至2014年2月初，道指跌幅約7.5%，標普則跌6.1%。

港股對美國預告收水反應大

至於港股，恒指同樣出現回調。5月中至6月底，恒指便捱沽，累跌17.3%。在5月的大幅調整後，恒指便回升，8月底同期雖然跌5.4%，又在9月底至跌至11月13日，累跌4.6%，但下半年呈一浪高於一浪走勢，甚至在12月升穿5月時高位，高見24111點。不過，同樣地，於12月同步見頂，其後便一直跌至2014年的2月5日，累跌約12%。

從此可見，在美國「收水」的情況下，美股、港股兩地市場對預告「收水」的反應較為敏感，股市回調幅度亦較大。不過，每次回調均是買入機會，直至聯儲局正式行動後，便會再遭遇更深的調整。