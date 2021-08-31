美股收市｜標指、納指創新高 蘋果升3% 新東方漲逾一成

標準普爾500指數和納斯達克指數收於歷史新高，港股ADR方面騰訊（TCHEY）跌1.102%，比本港收市價再跌2.53%；美團大升7.564%，比本港收市價升5.82%，新東方（EDU）漲12.5%，比本港收市價升高逾一成。



美股收市，道指下跌56點，報35,399.8點。標普500指數上漲19.4點或0.43%，收於 4,528.79點創新高。納指數上漲0.9%，報15,265.89，也創下歷史新高。

主要科技股領漲，微軟漲約1.29%，而蘋果則上漲3%。亞馬遜股價上漲約2%，日前宣布與亞馬遜建立合作夥伴關係的Affirm Holdings (AFRM)股價周一飆升逾46.67%。Zoom公布季度財報後盤後跌幅一度高達7%。

金融股拖累大盤，第一資本（COF）下跌超過6%，同步銀行（SYF）下跌5%，發現金融公司（DFS）跌4.67%。

有報道指正探索打造股票平台的Paypal(PYPL) 股價漲3.64%。另一邊廂，面臨美國證券交易委員會調查的股交易平臺 Robinhood 股價跌6.89%。

中概股方面，教育股新東方（EDU）漲12.5%，高途教育（GOTU）漲超10%，好未來（TAL）漲4.8%。貝殼（BEKE）找房跌逾7%包尾。

航空股下跌，達美航空（DAL）與美聯航（UAL） 分別跌約3.8%，或受歐盟建議成員國恢復對美國旅客非必要旅行的禁令影響。