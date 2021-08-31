恒大上半年純利按年升1.2倍　負債總額擴大近2萬億人幣

中國恒大（3333）公佈今年上半年業績，期內公司股東溢利為143.83億元（人民幣，下同），按年上升1.2倍；收益為2,226.9億元，按年下跌16.5%；每股基本盈利為1.085元，不派發中期股息。

期內，流動負債為15,727.59億元，去年同期為15,072.53億元；負債總額為19,665.34億元，去年同期為19,507.28億元。

集團表示，一些與房地產開發相關的應付款項逾期未付，導致本集團部分項目停工，正與供應商及建築承包商洽談，通過延期支付或以物業抵扣欠款，爭取項目復工。集團將盡最大努力持續運營，爭取按時交樓。

此外，集團將採取以下措施，減輕流動性問題：調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產（ 包括但不限於投資物業、酒店及其他物業 ）及引入投資者增加本集團及其附屬公司的股本。

集團管理層指出，已考慮有關經營現金流、資本開支及融資需求的假設，以及未來12個月的預計現金流。於審閱預計現金流後，董事認為如上述措施得到有效落實，集團將擁有足夠營運資金以履行未來12個月內到期的財務責任，因此認為使用持續經營基準編製簡明綜合中期財務資料乃屬適當。