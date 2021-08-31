聯想控股上半年多賺6.3倍　至46.91億人幣　創集團最佳中期業績

聯想控股（3396）公布中期業績，截至今年6月底止，上半年股東應佔淨利潤為46.91億元（人民幣．下同），較去年同期上升636%；每股盈利2.01元，不派中期息。

期內，集團收入錄得2,285.65億元，按年增長23.6%，自2017年以來連續第9個報告期實現增長；當中戰略投資收入錄2,281.2億元，財務投資錄4.47億。

上半年聯想控股純利急增逾6倍，實現歷史最佳的半年業績表現。業績增長主要由於戰略投資板塊方面，IT板塊淨利潤按年增長172%，其智能設備業務和方案服務業務的利潤率均實現同比提升，基礎設施方案業務創下近5年來最佳單季業績表現。另外，創新消費與服務板塊同比扭虧為盈，主要由於去年同期神州租車計提大額減值。期內，公司已完成神州租車全部股權的出售，回籠後資金實現良好的投資回報。

此外，去年同期板塊內企業因受疫情影響，業務經營開展受到了一定程度的限制和影響，對業績衝擊較大，2021年上半年局面大幅好轉。至於農業與食品板塊同比扭虧為盈，主要由於水果業務的盈利增長、動物蛋白業務虧損縮窄，以及出售持有的參股企業部分股權獲得良好收益。先進製造與專業服務板塊淨利潤同比增長108%，主要由於聯泓新科的業績增長以及東航物流上市確認稀釋收益2.68億元。