亞馬遜等傳統電商將受社交電商威脅？　ARK這麼說！

ARK周一（30日）於官網發文表示，社交電商的出現對消費者、零售商而言是「雙贏」的，但是將會對傳統電商帶來巨大沖擊。

《富途資訊》周二（31日）報道，此前，TikTok宣佈將繼續擴大與電商平台Shopify的合作關係，增加了應用內購物功能，並宣佈未來幾周將在美國、英國、加拿大三個地區的Shopify商家中對「TikTok Shopping 」進行試點測試。

社交電商將威脅傳統電商

ARK表示，社交電商的出現對消費者而言，可以使購物更便利；對於零售商而言，能更簡單地觸及全球客户，是「雙贏」的。藉助 Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat 和 Pinterest 等平台的影響力，零售商可以接觸到數百萬甚至數十億的客户。

但是，這將對傳統電商構成威脅，曾經亞馬遜的護城河——「一鍵結賬和快速發貨」，現在早已無處不在。此外，社交媒體網站可以個性化我們的購物體驗，便利性和個性化的結合可以增強用户的參與度。

根據 ARK 的研究，在未來五年內，社交電商很可能以複合年增長率增長50%，從大約3900億美元增長到近3萬億美元。

ARK總結得出，社交電商結合了網上購物的便利性和社交媒體的網絡效應，這些強大的增長動力可能會給傳統電商帶來衝擊。

FAAMG中，僅亞馬遜未創新高。

今年，FAAMG中，除了亞馬遜之外，Facebook、谷歌、蘋果、微軟不是創新高，就是在創新高的路上。

7月30日，亞馬遜發布了Q2業績，那也是亞馬遜在貝佐斯卸任後的首份財報。財報顯示，亞馬遜第二季度淨銷售額為1,130.80億美元，按年增長了27%；淨利潤為77.78億美元，按年增長48%。

對於其電商業務，雖然整體仍呈上漲趨勢，但因為疫情的逐漸恢復，消費者的網購熱情減退，亞馬遜的電商業務銷售額增長幅度也因此相比去年同期有所放緩，這就會讓投資市場對亞馬遜未來的電商業務增長持以審慎的態度。

另外有分析師指出，亞馬遜在電商業務領域的競爭對手Shopify也正在迅速崛起。因為亞馬遜高服務費率的原因，Shopify提供的SaaS電商服務模式可以幫助建立獨立網站，對第三方商家表現出了更強的吸引力，目前其平台GMV已經超過ebay，佔據了6%的電商市場份額。