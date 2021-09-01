數碼通全年多賺17.3%　共派30仙　預告明年頻譜攤銷成本大漲

數碼通（0315）公布全年業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利錄得4.44億元，按年增長17.3%；每股盈利39.9仙，末期息派15.5仙，全年派30仙，符合75%的派息比率政策。

期內，收入錄得67.2億元，按年減少3.8%；當中服務收入及其他相關服務收入下跌5.2%；手機及配件銷售收入跌1%。

集團指，在過去一年，公司的本地服務收入（不包括漫遊業務）按年增長2%，主要受多項因素推動。首先，客戶轉用數碼通5G服務的反應令人鼓舞，而當中5G服務收費較4G為高。其次，隨著企業日趨數碼化，企業應用方案業務亦開始回升。第三，數碼通5G家居寬頻業務的增長開始加快，客戶至今的反應極佳。這些基本因素均推動收入增長，加上流動服務月費計劃ARPU由189元 增至202元，繼續反映增長動力理想。

對於未來的展望，集團認為營商環境仍然充滿挑戰，目前難以預測海外旅遊何時復甦，亦無法預視漫遊收入何時才能回升。另外，由於4G頻譜的若干頻段需要續期，明年公司的頻譜攤銷成本將會大幅上升。自2001年起，數碼通已合共支付59億元的頻譜使用費。在下一個財政年度，公司的頻譜攤銷成本料將超過4億元，金額水平與當前總溢利相若。

公司歡迎政府最近大幅調低5G頻譜使用費的舉措，並認為相關措施對香港極為重要，有助營運商利用必要的財務資源建設網站。事實上，中國內地是全球開展 5G 服務最快的國家，當地營運商亦一如預期無須支付頻譜使用費。公司亦促請政府允許頻譜使用費可如其他經營成本般用作扣稅，否則將會削弱各營運商投資建設先進網絡的意欲。