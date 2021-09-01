數碼通：ARPU全行最高　料5G帶動本地服務收入持續增長

對於新一年頻譜攤銷成本增至4億元，相當於今年全年的盈利。數碼通副主席兼執行董事馮玉麟指，今個財年頻譜攤銷成本為3.2億元，明年將增至4億元。他強調，未計稅項之下，單計頻譜攤銷成本已高達4億元，「的確係好貴」，但對於業績影響相信有限，他預計新一年收入上升將會十分鼓舞，加上有不少成本在2020/21財年入帳，故集團並不打算改變派息比率，維持75%。

對於未來3年的資本開支，科技總裁鄒金根指，預計新財年的資本開支達6億至6.5億元，而往後兩年則會逐步減少，預計下降10%至15%，約5.5億至6億元。

今年數碼通收入下跌3.8%，至67.2億元，當中服務收入及手機銷售收入均見下跌。馮玉麟指，撇除漫遊服務，本地服務收入實際上錄得升幅，至於手機及配件收入雖然下跌，但業務盈利增加。他續指，受惠ARPU增長，有信心本地服務收入持續錄得增長，又指數碼通的ARPU已經是全行最高，相信增長勢頭持續。

Smartone預計，大多數客戶升級5G計劃都是更換手機，隨著iPhone推出新型號，預計5G上客量數字將會出現大變化。（Smartone網頁）

4G升5G 「飲兩杯Starbucks都喺度」

目前Smartone的5G客戶佔整體15%至20%，馮玉麟稱不能披露5G ARPU，但強調數字是非常好。他又指，客戶轉用5G計劃，大多數是因為更換手機，例如買新型號的iPhone，故預計未來幾個月有龐大變化，相信5G客戶數字會繼續增長，帶來重大收益。他補充，今年ARPU由189元增至202元，當中很大的貢獻來自5G。

公司指，由4G升級至5G計劃，客戶花費增加50元至100元。馮玉麟稱，客戶普遍願意升級，「50至100蚊，飲兩杯Starbucks咖啡都喺度啦。」

被問到5G家居寬頻方面，馮玉麟指雖然沒有定價壓力，亦表示歡迎其他營運商加入市場「做大個餅」。他舉例指，若香港200萬個家庭，當中兩成使用家居寬頻，便會帶來很大的收入。他強調，若客戶本身並無光纖服務入屋、本身的寬頻計劃太貴，又或者希望加強家居網絡，都可以多一個選擇，採用5G家居寬頻。

今年8月消費券開始派發予部分市民手中，市場及銷售部主管林寶彤指，數碼通有關消券費的優惠亦十分吸引，「2000蚊當7000蚊使」，但由於宣傳僅一個月，故未有相關數字可以披露。