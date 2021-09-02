H&M再遭罰款涉約26萬元人幣　被指「欺騙和誤導消費者」

早前因質量等問題被相關部門處罰的快速時尚品牌H&M，再度陷入虛假宣傳風波。據悉，上海市市場監督管理局處罰H&M的上海子公司，指該公司因利用廣告對商品或服務作虛假宣傳，欺騙和誤導消費者，被沒收違法所得的約3萬元（人民幣‧下同），以及罰款約26萬元。

根據行政處罰決定書指，按接獲舉報指天貓官方網站上，將一款商品宣傳為「中國限定款」，經調查產品設計上無為中國本土市場量身定做的方面，尺碼上與其他普通服飾沒有區別，銷售區域也不限於中國，但就在宣傳時使用內容虛假或引人誤解的「中國限定款」。

H&M品牌方解釋指，今年年初，公司為中國市場開發一款產品，使用「中國限定」熱詞。初期，產品的確是為中國市場開發的。由於銷售不錯，總部將所開發的產品配置絡亞洲市場，惟因中國線上網頁面並未更新，忘記除掉「中國限定」的字眼以致被檢舉為虛假宣傳。該公司重申，「已第一時間整改並更新產品頁面，未來會注意加強內部監督審核。」

據悉，H&M已不是首次被罰，今年首8月，H&M關聯上海公司已遭6次行政處罰，涉及問題包括，對商品或服務作虛假或引人誤解的宣傳、產品以假充真或以不合格產品冒充合格產品；生產不符合保障人體健康和人身財產安全的產品等。此外，該公司於今年初曾召回部份男女童裝。