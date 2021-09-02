中銀香港夥拍信和推首個綠色按揭　料每宗按揭申請可省900紙

中銀香港夥拍信和旗下信置（0083）推全港首個綠色按揭計劃，為旗下四個已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的項目，包括觀塘凱滙、西九龍維港滙、旺角ONE SOHO 及馬鞍山SILVERSANDS 提供綠色按揭計劃，提供全數碼化及無紙化的按揭，成功申請可獲額外6,888 元現金獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部總經理盧慧敏表示，中銀香港在按揭服務方面，於2016 年運用區塊鏈技術優化按揭物業估值流程，現時已覆蓋99%物業估價報告，有效減少辦理按揭申請時產生的紙張。客戶由申請、上載文件至賬單管理，全程線上進行，估計每個綠色按揭的生命週期平均可省卻用省達900張，相等於節省0.02 噸碳排放量。

信和集團執行董事兼集團財務總裁鄧永鏞表示，集團於2020年公佈的《可持續發展願景2030》進一步承諾將可持續發展元素融入到發展項目的設計、建造和營運，重點推動綠色生活及健康舒泰以完善物業發展，同時承諾為旗下所有香港新建物業取得『綠建環評』認證，及致力為旗下所有香港新建物業取得WELL™建築標準認證。

他續指，繼早前與中銀香港簽訂首筆與可持續發展表現掛鉤的10 億港元貸款，雙方再度攜手合作，在推動可持續發展的旅程上繼續向前邁進。