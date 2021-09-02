港交所委任莊博禮為交易營運及轉型主管　今年12月履新

港交所（0388）宣布，委任莊博禮（John Buckley）為交易營運及轉型主管。

在這一新設立的崗位上，莊博禮將負責香港交易所旗下所有的交易營運，並領導這方面的戰略發展及變革工作。他也將領導交易所系統和營運現代化轉型的工作，幫助集團擁抱數字化改革及提升效率和業績。

莊博禮將於2021年12月履新，向首席營運總監戴志堅匯報，並將成為集團管理委員會的成員。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇說，非常歡迎莊博禮加入香港交易所的管理團隊，憑藉他在金融服務業及資本市場近30年的豐富經驗，他將在香港交易所的未來發展擔當重要角色，並協助公司把握新的業務機遇。莊博禮過往曾在紐約、倫敦、東京及香港多家知名金融機構工作，並擔任多個重要職務。歐冠昇深信莊博禮深厚的行業知識及識見，對港交所繼續發展及重塑業務有舉足輕重的幫助。

莊博禮加入香港交易所前於金融服務公司 Citadel 工作，過去三年一直擔任亞洲區首席運營官。此前，他在摩根大通工作了七年，擔任過多個高級職位，包括亞太區首席風險總監、亞太區首席財務官，和代理新加坡地區高級主管。

莊博禮擁有倫敦大學帝國理工學院電機及電子工程一級學士學位，並持有管理會計師 （ACMA）資格。