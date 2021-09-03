北京證券交易所｜北交所來了　制度平移精選層　公司來自創新層

中國國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭。習近平說，「我們將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地」。

中國《第一財經》9月3日報道，根據證監會隨後披露的建設思路，北京證券交易所（下稱「北交所」）將總體平移新三板精選層各項基礎制度，北交所上市公司由創新層公司產生。

同時，將維持新三板基礎層、創新層與北交所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。

全國股轉公司表示，全力保障北交所順利開市、平穩運行。證監會明確，將堅守「一個定位」，處理好「兩個關係」，實現「三個目標」。

「一個定位」是指，堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。

「兩個關係」，一是北交所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能。二是北交所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

「三個目標」，一是構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。二是暢通北交所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑。三是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態。

新三板，是中國全國中小企業股份轉讓系統（下稱「股轉系統」）的俗稱，2013年正式運營。從老三板到新三板，從區域市場到擴容至全國，再到發展為包含基礎層、創新層、精選層的多層次市場，這一市場在過去十多年間一直處於不斷地改革當中。

2019年10月25日，證監會正式啟動全面深化新三板改革。圍繞改善市場流動性、強化融資功能、優化市場生態、加強多層次資本市場有機聯繫等四條主線，重點推出向不特定合格投資者公開發行並設立精選層、優化定向發行、實施連續競價交易、建立差異化投資者適當性制度、引入公募基金、確立轉板上市制度和深化差異化監管等改革舉措。

2020年3月1日正式施行的新《證券法》，進一步明確了新三板作為「國務院批准的其他全國性證券交易場所」的法律地位。

2020年7月27日，精選層正式設立並開市交易。截至2020年末，新三板存量掛牌公司8187家，中小企業佔比94%，總市值2.65萬億元（人民幣，下同）。2020年，新三板全市場融資額按年上升27.91%，其中，公開發行融資105.62億元；股票交易成交額1294.64億元。

在新三板市場參與者當中，設立北交所的呼聲一直存在。「將設立北交所放在整個宏觀背景下，才能理解其重大意義。」安信證券新三板研究首席諸海濱對第一財經表示，新《證券法》將股轉系統並列為全國性證券交易場所之後，精選層公司被視同上市公司對待，設立北交所就更加順理成章了。

最新數據顯示，截至2021年9月2日，新三板市場共有存量掛牌公司7304家，其中精選層66家、創新層1250家、基礎層5988家。