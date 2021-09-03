恒指換馬即生效　三隻準新貴隨大市向下　交行別藍籌身份前逆市揚

美國股市三大指數高收，其中納指及標普指數又再創新高，反映當地投資者仍具有信心。今早亞太區股市亦普遍上揚。



國家主席習近平宣布，將設立北京證券交易所，並且深化新三板市場改革。有關措施進一步促使內地金融及資本市場開放與改革。作為亞洲區內金融中心的香港，日後將如何定位，值得投資者關注。



恒指公司早前宣布季檢結果，將李寧（2331）﹑信義玻璃（0868）及招商銀行（3968）納入恒指，交行（3328）則被剔出，同時會調整現有成份股佔大市比重。新的恒指成份股組合及眾成份股佔大市比重安排，會在下周一（6日）生效。相信在今日收市前夕，基金進行換馬，屆時相關股份成交會有相關變化，亦為市場人士焦點之一。



【16:49】大市全日跌188點

恒指公司早前公有旗下指數出現成份股組合變動，包括加減成份股數目，及調整成份股佔指數比重，在下周一（6日）起生效，基金為追蹤新的恒指等指數，需調整其組合。不過換馬前夕的交易日，大市交投並不活躍，全日成交額僅多於1,700億元，不但較上日縮減，更不可與周二（31日）MSCI指數換馬日前夕的2,100億元成交相比。成交偏淡加上科技股仍未能擺脫弱勢，以及北京即將設立證券交易所拖累港交所（0388）表現等利淡因素疊加，大市全日曾跌近280點，險守28800點，反映出投資者目前對後市戒心相當重，要讓投資者重投港股懷抱，仍要一段時間。

恒指收市報25901點，跌188點，國指收市報9291點，跌49點，科指收市涅6728點，跌72點，成交額為1,721億元。

四大科技股佔大市比重非輕，若科技股處於弱勢，難期望大市有好表現。昨日已宣布至2025年前，提供1,000億人民幣資助助10大範圍發展的阿里巴巴（9988），全日跌3.6%，報164.9元，騰訊（0700）收市報488元，跌1.6%，美團（3690）報244.8元，跌3.5%，小米（1810）收市報25.4元，升0.3%。

港交所跌足全日，收市報487.6元，跌2.2%。

至於濠賭股﹑消費股皆向下，萬洲國際（0288）更是全日表現最差的成份股，收市報6.11元，跌3.6%。

將於下周一成為恒指新貴的信義玻璃（0868），跌0.8%，報30.85元，招行（3968）平收，報66.05元，李寧（2331）跌0.3%，收市報99.9元。反而下周一起暫失去藍籌地位的交行（3328），逆市升2.9%，報4.58元。

【15:12】恒指午後跌幅加劇

恒指午後跌勢加劇，報25850點，跌239點，國指報9263點，報78點，科指報6690點，跌111點。

【12:20】港股半日跌142點

恒指半日跌142點，報25948點，國指收市報9298點，跌42點，科指報6734點，跌66點，成交額為783.7億元。

科技股偏軟，騰訊（0700）中午收市報489.4元，跌1.3%，阿里（9988）報165.2元，跌3.4%，美團（3690）報244.6元，跌3.5%，小米（1810）報25.45元，升0.6%，京東（9618）跌1%，報311.8元，網易（9999）跌2.1%，報145.7元。

北京將設立證券交易所，並且深化新三板改革，港交所（0388）半日跌486.4元，跌2.4%。

券商股卻上揚，中國銀河（6881）報4.6元，升0.9%，中信建投（6066）報9.44元，升2.4%。海通（6837）跌0.1%，報7.5元。

汽車股亦告偏軟，比亞迪（1211）跌1.8%，報257.4元，吉利（0175）跌0.7%，報27.9元。

石油石化股逆市上揚，中石化（0386）升4.2%，報3.96元，中石油（0857）升2.3%，報3.52元。

【11:30】港股跌幅再次擴大

港股錄逾百點跌幅，恒指最新報25933點，跌157點，國指跌51點，報9289點，科指報6724點，跌76點。

【10:07】港股重上26000點

深受財務問題困擾的中國恒大（3333），旗下恒大地產遭到中誠信國際降低評級，今早曾低見3.9元，跌4.2%，恒大物業（6666）報5.66元，跌2.7%。

美團（3690）跌3.5%，報244.6元。內地多間從事網約車企業遭到監管當局約談。

恒指重上26000點，報26009點，跌81點，國指報9308點，跌33點，科指報6742點，跌59點。

【09:40】港交所跌幅擴大

恒指失守26000點，最新報25910點，跌179點，國指最新報9265點，75點，恒生科指6707點，跌93點。

港交所（0388）最新報487元，跌2.3%，不過券商股上揚，中國銀河（6881）升2.2%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.8%，阿里（9988）跌3.8%，美團（3690）跌4.3%，報242.6元。

【09:22】港交所低開

恒指低開67點，報26022點，國指報9319點，低開21點，科指低開23點，報6778點。

港交所（0388）低開0.7%，報495元。