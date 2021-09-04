航運股乘風破浪　股價業績一箭雙鵰　專家：中遠系揀母企為佳

隨著上市公司公布業績高峰期已過，正是透過拆解業績報告，藉此為全球經濟展望把脈之時。今年上半年，航運相關公司業績大翻身，單看業內龍頭之一的中遠海控（1919）及其子公司東方海外（0316）業績表現，已可得悉目前正處於「大牛市」，並帶動航運股股價升勢浪接浪。可是在航運股股價造好背後，其實有一股暗流在水底下翻騰，正蘊釀滔天巨浪，衝擊著我們的日常生活。



今年3月下旬，蘇彝士運河曾發生大型貨輪「長賜號」擱淺，造成多日堵塞，當人們以為「大塞船」對航運市場影響，逐漸舒緩之際，近月Delta變種病毒的出現，導致個別港口因工人感染而被迫關閉。港口被封，泊岸的貨輪又如何進行裝卸貨物？貨物無法運往目的地，結果廠商無法再對半製成品加工，零售商無法取得貨品供應，消費者亦難以進行消費。

近日受到Delta變種病毒影響，導致個別港口如中國寧波港口，因工人感染而被迫關閉。（資料圖片）

疫情阻礙港口 隨時「捱貴米」？

早前更有報道引述美國傢俱零售商指出，貨物運送期延長之外，更發生有貨輪前往另外一個港口卸貨，根本難知悉產品所在地。除了貨期延長，由於工人短缺卸貨工作緩慢，貨櫃停泊碼頭的時間越長，存倉費用就會越多，從而加重了商品價格的負擔，最後供應商或會轉嫁到消費者身上。當中受牽連的商品種類繁多，如大宗商品（農作物、咖啡豆）、半導體、電子零件、食品等等。隨時因上述提及的問題，和貨源短缺而「捱貴米」、「飲貴啡」、「萬七蚊買iPhone」，都是非常貼身的問題。

航運運力供應不足，需求卻在全球經濟復蘇下未見轉弱，運費又豈會不升！其中反映全球乾散貨運費的波羅的海乾散貨指數（BDI），截至今年9月2日，年內累升幾乎兩倍。至於反映集裝箱貨運價格指數（SCFI），根據本期（8月27日）最新報4385.62，年內累升57.58%。

反映全球乾散貨運費的波羅的海乾散貨指數（BDI），截至今年9月2日，最新報4001，年內累升幾乎兩倍。（MarcoMicro截圖）

疫情受惠股之一 航運龍頭盈利雙位倍增

運費暴漲，航運企業盈利倍增實非難事。在今年上半年，中遠海控及旗下的東方海外分別多賺31.6倍及26.5倍，東方海外更豪派股息加特別息合共34.452港元（13.782+20.67港元），股東們自然笑逐顏開，亦促使東方海外股價創下新高，截至今年9月3日，年內累升419.63%。不單止航運公司股價上揚，碼頭服務供應商如中遠港口（1199）及生產集裝箱的勝獅貨櫃（0716），同樣獲得投資者追捧，前者股價在年內累升近兩成，而後者則累升逾一倍。

運費上漲反映出航運業供應陷入樽頸情況。面對港口擁堵、惡劣天氣導致船期延誤、鐵路運力不足、關鍵地點空箱短缺、碼頭、倉庫、堆場和船員的隔離，以及保持社交距離等防疫要求，都減慢了集裝箱在航線上的流通速度，亦拖慢了貨輪在港口之間的航行進程。除此之外，還承受貨輪撞毁、損壞維修、勞資糾紛、造船資金等的風險。

此外，國際分工日益細化（例如晶片產於台灣、汽車產自多國），假若一個國家或地區的港口出現問題，也不可能完全與其他國家或地區，完全互不往來。到底如何解決港口擁堵的問題？還是要等待疫情徹底消除才能復原呢？

2021年上半年，中遠海控（1919）及旗下的東方海外（0316）分別多賺31.6倍及26.5倍，東方海外更豪派股息加特別息合共34.452港元（13.782+20.67港元）。（資料圖片）

溫傑：下半年仍看好航運股

航運股今年可算是盛勢的一年，BDI更創逾11年高，航運股價自去年底開始向上，可謂一浪接一浪，還會有下一浪嗎？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（人稱比比）接受《香港01》電話訪問時認為，航運股下半年仍會受惠於環境因素，除了航運費、裝箱價格未見回落跡象，部份供應商如建滔集團（0148），其創辦人張國榮近日表示未來半年產業鏈仍面對很大問題；永大集團管理層亦表示晶片的短缺與馬來西亞疫情有關。另外集裝箱短缺、疫情影響工人裝卸貨物等問題，短期內未必能解決，因此未來半年內仍會看好航運股。

至於被問到航運股當中有不同企業應如何選擇來投資，溫傑認為經營集裝箱的企業會較為受惠就如中遠海控。可是子公司東方海外過去幾個月的升幅太誇張，則不太建議。他又補充，每年下半年都是航運旺季，就如美國感恩節、中國農曆新年等消費高峰期，廠商紛紛趕出貨，相信需求仍然會持續，「如果覺得（股價）貴，咪等大市有啲回落先，再分注買入，又或者選擇一些橫行中的股份，但唔入市可能錯過這一浪！」

根據Drewry世界貨櫃櫃運價指數（WCI）顯示，截至9月2日的一周，一個40英呎貨櫃在主要跨洋航線的平均運費漲1.7%，從9,818美元，加至9,987美元。（Drewry網頁截圖）

溫傑更建議投資者，應留意公司實質的業務性質、運費及貨櫃價格有否回落的跡象，兼且留意該股的估值。

長遠來看，對於未來聯儲局或年內開始縮減買債規模，債息或因而上揚，帶動美元強勢，對於商品價格有否影響？溫傑認為，聯儲局「收水」或會在今年11月公布，12月正式落實，消息已普遍被市場消化，減少買債未必對債息帶來很大的影響，疊加美國經濟相對地強勢，故指債息只會穩步反彈。不過，就算債息高企，在環球經濟向好，原材料需求持續強勁之下，商品價格未必會下降，當中仍需要考慮很多因素，假若疫情持續，供不應求，相信商品價格下調的空間不多。