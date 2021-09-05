科技稱王時代　無用階級崛起　五類「垃圾工」將被捲走？｜陳仕娜

今年發佈壞消息毋需多費腦汁挑時機，「衰到貼地」統統可歸咎於疫情，蝕錢裁員、忽然「執笠」，也是非戰之罪，天經地義。疫情下最當災的並非低學歷、低技術或新移民，而是高學歷精英向下流，淪為「不穩定無產階級」。碩士高材生轉行送外賣、準博士美女兼職售貨員，為謀生而投身零工行列。現在薪高糧準的管理層，也無法「銀銀腳」穩坐釣魚船，隨時因大規模換血而被勸退裁減。

30年後的預言 湧現「無用」階級

大環境差，或終有一天否極泰來見曙光。科技取代人手，卻是長遠致命重擊。以色列歷史學家赫拉利預言，2050年將大量湧現「無法就業的『無用』階級」，成為人工智慧、基因技術及機械人等科技取代，找不到新職位的族群。

蝴蝶已經拍翼，倫敦政經學院格雷伯教授直指現時有五類「垃圾工」，將被巨浪捲走，包括隨從（flunkies）、打手（goons）、膠帶（duct tapers）、打鈎者（box tickers）和監工（taskmasters），當中不乏經理級的管理人員。即使擁有強大原創力的音樂家，也會被譜出巴哈樂章的電腦程式取替。電話行銷及保險業在2033年的失業風險率，將直逼99%，全球失業率到30年後飊升至24%。

誰能在驚濤駭浪中生存下來？赫拉利說，只有掌握強大演算法的精英，是生還者。其餘的大多數則淪為「普通人」、無業可就的「無用階級」，終日靠藥物和打機度日。

有「全球最幸福國家」之稱的芬蘭政府早著先鞭，推出全民基本收入政策，為「無工」人口每月送上560歐羅的基本收入，保證了溫飽再找自己喜歡的工作，這種惠施全民的德政，港人暫不要奢想了。

科技稱王的時代，人人「搞機」，硬件不斷進步，Soft skills卻日益退步，未來職場的決勝要點在於：創意、合作性、溝通力、同理心、領導才能及時間管理。老生常談，卻歷久常新。

【財經專欄】陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。