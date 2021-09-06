中芯國際內部再「地震」　董事長周子學辭職　高永崗任代理董事長

中芯國際（0981）再有高層離職，公司日前公布董事長兼執董周子學因個人身體原因，辭任公司董事長及董事會提名委員會主席的職務，即日生效。周子學辭任上述職位後將繼續擔任公司執董。

對於周子學此次突然宣布辭職，中芯國際表示，周子學已確認，其與公司或董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任公司董事長及董事會提名委員會主席職務有關之資料須提請公司股東注意。但中芯高層近年來人事風波不斷。今年7月中芯的核心技術人員、有20年資歷的技術發展副總裁吳金剛，在剛獲授近千萬元市值股票後亦因個人原因辭職。

據最新財報，在今年6月30日，中芯國際的研發人員為1,785人，而在2020年同期，中芯的研發人員多達2,419人，等於在一年時間流失600多位研發人員。

在周子學辭去董事長職務後，中芯國際執行董事、首席財務官兼公司祕書高永崗，獲委任為公司代理董事長，履行董事長職責，並擔任董事會提名委員會主席，即日生效。

高永崗為南開大學管理學博士，曾擔任電信科學技術研究院（大唐電信科技產業集團）總會計師、大唐電信集團財務有限公司董事長等職務。高永崗擁有逾30年企業管理經驗，曾擔任過多個企業或機構的財務或企業負責人。此外，高永崗還是中國會計學會常務理事，上海證券交易所科創板上市委員會委員，亦是香港獨立非執行董事協會創會理事，中國電子信息行業聯合會副會長等。

根據年報數據，2020年周子學的總薪酬為693.3萬元（人民幣，下同），高永崗的總薪酬為671.7萬元，而公司薪酬最高的是聯合首席執行官兼執行董事梁孟松，年薪為2881.1萬元。