任志剛︰冀港離岸資本市場自由使用人民幣

行政會議成員、前香港金融管理局總裁任志剛就《十四五規劃綱要》發表看法，他表示示，打通國內的資本流動和協助人民幣國際化是「十四五」規劃下香港發展金融的關鍵。

任志剛表示，《十四五規劃綱要》是一份非常豐富的文件，希望香港人和金融界多留意內容，集思廣益，好好利用這個機會，爭取落實最好的策略。任志剛形容，現時外圍環境，正如習近平主席所言，處於百年變局，「十四五」規劃當中，有很多地方可以令到國家，包括香港，適應這個百年變局，而在金融層面主要有兩方面。

如何打通兩制資本流動渠道是關鍵

第一方面，是香港在國內國際雙循環的政策中，如何協助國家打通資本流動的角色。任志剛解釋，《十四五規劃綱要》第十二章「暢通國內大循環」和第十三章「促進國內國際雙循環」都非常重要。「十四五」規劃中，雖然只有第六十一章提到香港，而即使第十二章和十三章未有明示香港角色，但正好給予香港豐富想象空間，思考如何融入國家發展大局及參與國內大循環。

任志剛指出，《十四五規劃綱要》有一點非常有遠見，就是「破除制約經濟循環的制度障礙，推動生產要素循環流轉和生產、分配、流通、消費各環節有機銜接」。最重要的生產要素就是資本，如果資本流動有障礙便難以支持發展經濟，因此要更好發展經濟，便要確保資本流動可以暢通。在「一國兩制」下，如何打通兩個制度的資本流動渠道，管理好風險，正是香港發展金融的關鍵。

任志剛希望，在香港的離岸資本市場中自由使用人民幣，如恒指60隻成份股同時有港元及人民幣的買賣價

先行先試「五通策略」

任志剛曾提出要利用大灣區，作為先行先試的「五通策略」：（1）資金流通；（2）貨幣兌換流通；（3）貨幣流通（即港元可在內地使用，香港亦可使用人民幣）；（4）資金融通（即無論銀行渠道、債券渠道及股票渠道，集資者及投資者均可自由在大灣區互動）；（5）金融基礎設施聯通（即電子錢包可跨境使用，金融平台可隨時接受多種貨幣交易等）。如果能夠爭取到在大灣區的金融機構，例如銀行，存款和貸款業務可以在大灣區內暢通進行，投融資及集資活動的彈性便會大幅增加，創造更多業務機會。

任志剛補充，要妥善管理打通資本流動的風險，有不同方法，包括項目管理、額度管理和單位管理。過往，特區政府在打通資本流動的工作上做了很多工作，例如滬港通、深港通及債券通等，現在積極籌備的理財通也是一樣，香港要大力推動。

冀在港離岸資本市場自由使用人民幣

第二方面，是香港推動人民幣國際化的角色。《十四五規劃綱要》第四十章有關人民幣國際化的部分指出，「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係」。香港在2004年開始建立人民幣離岸市場，現在已經擁有龐大的人民幣資金池。「十四五」規劃表明是「自由使用」，因此香港如何使用在港的人民幣並沒有限制，例如可以用來買賣股票，人民幣便是變相在離岸市場中，在資本巿場上自由運用。

任志剛希望，在香港的離岸資本市場中自由使用人民幣。例如恒生指數的60隻成份股，同時有港元及人民幣的買賣價，讓市場可以選擇用港元或人民幣，這樣人民幣國際化的進程便會走快一大步。任志剛呼籲業界好好把握，因為中國發展成為全世界最大經濟體的時間不會太遠，市場應該放心發展人民幣。

任志剛解釋，一個貨幣的功能是交易媒介、財富儲存和會計單位。如果要把一個貨幣國際化，就是在國際層面使用它作為交易媒介、財富儲存和會計單位。現時大部分恒生指數60隻成份股的投資者只視有關投資為港元資產，但如果有關成份股可以使用人民幣進行買賣，投資者便有機會視之為人民幣資產及財富儲存工具，而海外投資者對這些資產的需求可能有所增加，帶來正面影響。

最後，任志剛總結，若想香港保持國家的國際金融中心地位，必定要確保香港有處理人民幣交易的能力，此舉有三大好處提升香港國際金融中心地位；保持香港貨幣金融穩定；及推動人民幣國際化行一大步。