花樣年大股東曾寶寶斥200萬美元購入公司優先票據

花樣年（1777）董事會獲悉，今日執行董事兼公司控股股東曾寶寶之直接全資擁有公司真寶藝術基金會有限公司，分別斥資100萬美元，購入公司發行之3億美元於2022年到期之11.75%優先票據，以及公司發行之3.5億美元於2022年到期之12.25%優先票據。

另一方面，花樣年以550萬美元於公開市場購入由公司發行優先票據，當中以300萬美元回購在今年10月到期的票據，另以50萬美元購入於今年12月到期﹑年利率為6.95厘的票據，50萬美元購買在今年12月到期﹑年利率為15厘的票據，斥50萬美元購入於2023年1月到期票據，及斥100萬美元購入於2023年6月到期的票據。

公司指出購買有關票據可以降低未來財務開支，及財務資產負債水平，符合公司及股東整體利益；又指出購買票據後維持良好流動資金狀況，且會視乎市況進一步購買其優先票據。

花樣年跌1.4%

較早前《彭博》引述知情人士指出，花旗及瑞信的私人銀行部門已停止接受花樣年債券作為抵押品。知情人士指出，有關銀行對花樣年的票據予零貸款價值，反映出相關銀行的私人財富客戶不能再將該公取司票據用作貸款抵押。花旗及瑞信代表不予置評。

據《彭博》匯編數據顯示，至今年底花樣年共有7.52億美元的美元債券到期，當中10月到期的美元債總值2.08億美元。

花樣年今日收報0.7元，跌1.4%；旗下彩生活（1778）收報2.61元，跌1.51%。