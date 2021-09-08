美股收市｜道指跌269點　納指創新高　升騰訊美團ADR漲約6%

受經濟展望下調影響，道指數週二下跌269點，標普500指數下跌0.34%。而納指微漲 0.07%創收市新高，特斯拉(TSLA)收漲2.64%，以752.92美元創近5個月最高收盤價。熱門中概股全面反彈，貝殼找房（BEKE）漲15.9%，教育股好未來（TAL）漲11.76%，富途（FUTU）升6.4%。騰訊ADR（TCHEY）漲6.306%，比本港收市價升1.18%；美團（MPNGY）漲5.93%，比本港收市價升0.58%.



美股收市，道指下跌269點至35,100.00。標準普爾500指數下跌0.34%至45,20.03。納斯達克綜合指數上漲0.07%至15,374.33，收盤創歷史新高。

高盛周末下調經濟展望，預計2021年增長率為5.7%，低於市場預期的6.2%；第四季度GDP展望下調至5.5%，低於預期的6.5%。紐交所星期一為勞動節假期勞動節，相關影響在周二本周第一個交易日體現。

標普500指數11個板塊中8個跌，工業板塊收跌近1.8%，公用事業板塊跌約1.4%，房地產和日常消費品板塊跌約1.1%。僅3個板塊收漲，通訊和可選消費板塊漲約0.4%，科技信息板塊微漲不足0.1%。成分股中，3M（MMM）收跌逾4.5%，可口可樂（KO）和波音（BA）股價下跌逾1.8%。迪士尼（DIS）漲逾1.8%，蘋果（AAPL）和Facebook（FB）漲超1.5%。

納指成份股中，交友巨頭Match集團(MTCH)大漲7.5%，多隻中概股領跑，拼多多（PDD）漲5.39%；京東（JD）漲4.239%；網易漲2.9%。而其他中概股也普遍大漲。