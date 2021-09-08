騰訊網易等遊戲企業　遭中宣部等多部門約談　提六大要求

中國出重拳防止未成年人沉迷網絡遊戲後，9月8日，騰訊、網易等遊戲平台和企業遭中共中央宣傳部、中國國家新聞出版署等多部門聯合約談。多部門向被約談的遊戲平台和企業提出多項要求。

據中國官媒新華社9月8日報道，此次約談的部門包括中共中央宣傳部、中國國家新聞出版署、中國網信辦及中國文化和旅遊部等部門，多部門對騰訊、網易等重點網絡遊戲企業和遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

此外，中共中央宣傳部、中國國家新聞出版署將會同有關部門和地方加大督查力度，開展專項檢查，嚴肅處理違規行為；近期將上線防止未成年人沉迷網絡遊戲舉報平台，及時受理和處置問題線索，對落實不到位的企業，發現一起嚴處一起，確保防沉迷工作落到實處、取得實效。

騰訊旗下《王者榮耀》是近年來深受歡迎的網遊之一。（視覺中國）

約談指出，近段時間以來，中共中央宣傳部、中國國家新聞出版署先後發布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，出台系列重要管理舉措。各網絡遊戲企業、遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台要提高政治站位、強化責任擔當，深刻認識嚴格管理、防止未成年人沉迷網絡遊戲的重要性緊迫性，堅決將有關要求落到實處，切實保護未成年人身心健康。

約談強調，各網絡遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網絡遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲賬號租售交易服務。要加強網絡遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、「娘炮」、「耽美」等不良文化。要自覺抵制不正當競爭，防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來。要強化「氪金」管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制「唯金錢」「唯流量」等錯誤傾向，下決心改變誘導玩家沉迷的各類規則和玩法設計。要嚴格管理遊戲宣傳推廣，規範限制明星代言遊戲廣告，不得為違規遊戲提供推廣途徑。要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

8月30日，中國國家新聞出版署下發的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》中明確提到，要求嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日的每日20時至21時，向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務等內容。

防沉迷通知發布後，騰訊遊戲、網易遊戲等公司第一時間做出回應，騰訊遊戲及網易遊戲方面表示，會嚴格遵守，積極予以落實。